Dünden Bugüne Gebze Basın Dünyası

Dünyadaen hızlı gelişen sektör Medya. Basın dünyasındaki gelişmeler baş döndürücühızla devam ediyor. Gebze’nin son 35 yıllık geçmişini gazeteci ve televizyonbelgeselcisi olarak yakından takip ediyorum. Kendi basın sektörümüzün denereden nereye geldiğini çok iyi gözlemlemekteyim. Gerçekten baş döndürücü birhızla basında gelişmeler var.

1982 yılının haziran ayındaGebze’ye gelip gazeteciliğe başlamıştım. Merhum Hayri Macar’ın UyanışGazetesi’nde yazılar yazıyordum. TRT Anadolu Ajans ı başta olmak üzere bir çokmedya kuruluşunun temsilciliğini yaptım. 1984 yılında Gebze Gazetesini kurduk.Basın meslek örgütlerine üye oldum. 1988 yılında Sarı basın kartını aldım. 1993yılında Gebze’nin ilk radyosu Gebze Fm’i kurdum. Daha sonra ulusal ve bölgesel TVkanallarında Devri Alem adıyla belgesel programları çekip yayınlamaya başlayıp,halen bu sektörde çalışmayı sürdürüyorum.







GEBZE’DE TV YAYINCILIĞI

Gebze’deyazılı medyanın gelişmesine paralel TV sektörü bir türlü gelişmedi. Gebze’de TVyayıncılığı denemesinde de az çok katkımız olmuştu. 1993’lü yıllarda özel radyoTV yayıncılığı başladığında geçmişte Gazetecilik de yapan o dönemin Anavatanpartisi Milletvekili Bülent Atasayan ile Gebze’de TV kurulması konusundagörüşmeler yapmıştık. O yıllarda TV tamirciliği yapan nedim Gider de işiniçindeydi. İçerisinde olmasak da Kocaeli özel radyo TV yayıncılığında ilk kezGebze bölgesinde Körfez TV adıyla başlamıştı. Karlas TV’de bir süre yayınyapmıştı. Körfez TV daha sonra Kocaeli’ye satılmıştı. Kocaelili işadamı daİstanbul’da bir gruba yayın lisansını devretmiş, AK TV olarak bu TV uzun süreyayın yaparak daha sonra kapanmıştı. Gebze’de TV yayıncılığı denemeleri yenibir ivme kazanıyor.







KARETV YAYINDA

Dün Gebze’den yayın yapan Kare TV’nintoplantısına katıldım. Genç gazeteci Tufan Şahinkesen tarafından kurulan KareTV’nin Perşembe günü açılış törenleri olduğunu öğrendim. Kare TV’nin Gebzemizeve bölgemize hayırlı olması dileğinde bulunuyorum,. Genç medya patronu Tufan Şahinkesen,hedeflerinin büyük olduğunu, mayıs ayında uydu yayınına geçmeyi planladıklarını20’ye yakın eleman istihdam ederek Gebze bölgesinin sesini tüm dünyaya duyurmakistediklerini söylüyordu.

TV yayıncılığı gerçekten zor.Temennim kare TV başarılı olur. Uydudan yayın yaparak Gebze bölgesinin sesinitüm dünyaya duyurur. Kare TV’nin Gebze ve Kocaeli medyasının da gelişmesinebüyük katkıda bulunacağına inanıyor, başarılar diliyorum.







GAZETECİLERYETİŞMİYOR

Medyasektöründe teknoloji hızla gelişiyor. Ancak, habere aşık 7/24 haber vearaştırma peşinde koşan gazeteci bulmak çok zor. Artık, internet en basitaraştırmada bile haber kaynağı oluyor. Eğer birisi yanlış ve yönlendirici birhaber attıysa herkes onu kullanıyor. Bir de belediyeler ve milletvekilleribaşta olmak üzere tüm siyasiler medya sektörüne gönderdiği haberler hiç zahmetçekilmeden muhabirler tarafından gazete sayfalarına alınıyor. Bu da gazetecilikde araştırma ruhunu öldürüyor. Maalesef gazeteci yetişmiyor. Herkes haberibirbirinden kopya ederek işin kolayına kaçıyor.

Evet, medya sektörümüz teknik olarakgelişiyor. Ancak, nicelik ve nitelik olarak çok gerilerde. Medya sektörüne yenibir ruh ve heyecan gerekiyor. Ben, yeni yetişen gençlerin bir gün bu ruhukazanacaklarını, medya sektörüne hayat getireceklerine inanıyorum. Teknoloji nekadar gelişirse gelişsin eğer yetişmiş insan yoksa o gelişmelerin hiç birininanlamı da yok. Eski gazeteciler olarak bizlere tarihi görevler düşüyor. Keşke,duayen olduğunu söyleyen tüm eski gazeteci meslektaşlarım buna kendimde dahilimvizyon ve misyonumuzu sürdüren gazeteciler yetiştirebilsek. Bugün, medyamızınen büyük sorunu yetişmiş gazetecinin olmaması. Her gazetecinin mutlaka yetişmişbir gazeteciye ihtiyacı var.



