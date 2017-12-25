Dünya ABD’den büyüktür!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ki Kudüs oylamasıyla tarihe bir kez daha canlı şahitlik ettik. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı BM Güvenlik Konseyi'nin ardından Genel Kurul'un gündemine geldi. ABD’nin bu tavrına karşılık Türkiye tarafından başlatılan girişimler sonuç verdi, ABD ve Trump hayatlarının en büyük darbelerinden birilerini yediler. Deyim yerindeyse ABD, Dünyaya karşı madara oldu. Skandal Kudüs kararına karşı Türkiye büyük bir diplomasi yürütmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta İslam Ülkeleri olmak üzere Rusya, Katolik Dünyasının Ruhani Lideri papa dahil bir çok kesimden büyük destek vermişti. ABD’nin ekonomik tehditleri ve şantajlarına rağmen, Dünya Ülkeleri BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada vicdanlarının sesini dinleyerek Trump’ın bu hukuksuz kararına karşı çıktı. Türkiye dünyada ne kadar etkili ve sözü dinlenir bir ülke olduğunu göstererek bu haklı mücadeleden zaferle ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllardan beri “Dünya 5’den büyüktür” şeklinde haykırıyor. Erdoğan’ın bu çağrısına artık bütün dünya ülkeleri karşılık veriyor ve her türlü şantaja rağmen kendini süper güç olarak gören ABD’ye tarihi bir tokat vurdular. 5 Ülkenin parmağında oynattığı BM Genel Kurulu dünyanın 5’den büyük olduğu gerçeğini herkese göstererek tarihi bir karar aldı. Dileriz Genel Kurul tüm haksızlıklara karşı bundan böyle aynı dik duruşu sergiler. Türkiye oalrak ABD’ye karşı verilen bu tarihi dersle ne kadar gurur duysak azdır. İşte BM’de ki Kudüs oylaması ve ABD’ye verilen tarihi ders.

BM’DEN ABD’YE TARİHİ DERS

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu Kudüs tasarısı kabul edildi. 128 Kabul, 9 Ret, 35 çekimser oy kullanıldı. BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı karar reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını geri çekmesi talebini içeren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” kabul edildi. Oylamaya katılan 172 ülkenin 128’i kabul oyu kullanırken 9 ret, 35 çekimser oy kullanıldı.

Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ret oyu verdi.

Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan ülkeleri yer alıyor.

Oylamanın ardından dünyanın gözü ABD başkanı Donald Trump’a çevrildi. Dün akşam kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti.

Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyine sunulan tasarı, 15 üyeli konseyde sadece ABD'nin vetosu ile reddedilmiş, tasarının BM Genel Kuruluna taşınması kararı alınmıştı. BM Genel Kurulunda alınacak kararın bir bağlayıcılığı bulunmazken, karar ABD ve İsrail’i uluslararası alanda baskı altına almak için büyük bir önem taşıyor.

OYLAMA ÖNCESİ ÇAVUŞOĞLU'DAN SERT AÇIKLAMA

ABD'nin New York kentindeki kritik toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Oylama öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ve ABD BM Daimi Temsilcisi Haley konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında "Oylama Filistin davasının hala davamız olduğunu göstermek için önemlidir. Bu bağlamda, bugün adalet ve barış için sesimizi yükselteceğiz. Ülkelerin oylarının satın alınabileceğini düşünmek ahlaki değildir. Biz korkmadık! Güçlü olabilirsin, ama bu seni haklı yapmaz" dedi. BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan ABD BM Daimi Temsilcisi Haley, "ABD Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir. Ama bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Trump’ın kararının Kudüs’ün statüsünü etkilemeyeceğini, sadece ABD’nin arabuluculuk statüsünü etkileyeceğini söyledi.