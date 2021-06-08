Dünya Çevre Gününde Çevre Felaketleri

Havadan ve karadan belgesel çekerek tarihe not düşmeye, geleceğe bilgi ve belge bırakmaya devam ediyoruz.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Ankara’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelirken, uçak penceresinden Kocaeli bölgesinde yaşanan çevre ve doğa katliamını havadan görüntüleyerek, belgeselcilik görevimizi yaptık.

Kocaeli bölgesinin birçok bölgesinde açılan taş ocaklarının, çevre ve yeşili nasıl yıkıp, yok ettiğini Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak belgeselleştirmenin gönül huzuru içinde, önlem alınması için ilgili ve yetkililerin bilgisine sunduk.

Kocaeli ve Gebze Bölgesi’nde taş ocakları sorunu ile ilgili 1990 yılında TRT Gebze Muhabiri olarak TRT 2 kanalında hazırlanmasına öncülük edip, konuşma yaptığım TRT programının linkini sizlerle paylaşıyorum.

Yıllardan beri taş ocağı sorunu devam ediyor…

1990 yılında, 31 yıl önce TRT’de yayınlanan programımız.

https://m.youtube.com/watch?v=jbkeaeuXfQE

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TGRT’de Dünyamız Çöl Olmasın Belgeselimiz Yayınlandı

6 Haziran 2021 günü TGRT Belgesel TV’de, 5 yıl önce çektiğimiz Dünyamız Çöl Olmasın belgeselimiz yayınlanıyor.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/2010588295762434/?d=n

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında

https://fb.watch/5Y2GddRBxK/

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Doğa, Çevre, Orman, Su ve Çiçeklerin Kıymeti

Atalarımızdan miras değil, torunlarımızdan emanet aldığımızı unutmayalım…

Bu duygu ve düşüncelerle torunum Asım Eymen ile başta tüm torunlarımız olmak üzere çevreye saygılı herkesin, Dünya Çevre Günü’nü son bir hafta içinde www.devrialem.tv olarak Giresun, Ordu, Kocaeli ve Sakarya’da çektiğim güzelliklerle belgesel tadında kutluyorum.

Tarih, kültür ve çevre bilincine sahip olmak,

Her şeye sahip olmaktır…

Pandemi günlerinde çevre, su ve doğanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık.

Dünya Çevre Günü’nü kutladığımız bu hafta, gelin bir çalışma başlatarak farkındalık oluşturalım.

‘Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum’ kampanyası başlatarak tarih geçmişimiz, tabiat geleceğimiz olduğu bilincini yayalım.

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Sel felaketi öncesi ve sonrası Pangal Şelalesi

5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlanırken, Giresun’da geçen yıl yaşanan sel ve çevre felaketinin ibretlik ders veren belgesel görüntüsü, Giresun Espiye Sopukpınar Beldesi ve Kurugeriş Köyü sınırları içindeki Tarihi Pangal Dede Şelalesi ve Köprüsü’nün sel felaketi öncesi ve sel felaketi sonrası belgesel görüntülerine üzüldüm ve gözümden yaş geldi.

Tarih, kültür ve doğal güzelliklerimize sahip çıkıp koruyalım, sel ve çevre felaketleri yaşanmasın.

Biz bu fotoğrafları çekerken, Taflancık Muhtarı bizi aradı ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Taflancık’tan bir vatandaş yıkılan değirmeni tamir ediyordu, Taflancık muhtarımıza ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum.

Pangal Dede Şelalesi’nde 30 Mayıs 2021 günü yaptığım, en son sosyal medya paylaşımım. İnşallah bir dahaki gidişimde her şey eskisi gibi güzel olur.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2007433432744587/?d=n