Dünya devi Bilişim Vadisi’nde!

TÜRKİYE’Yİ GELECEĞİN TEKNOLOJİ MERKEZİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ

Bakan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada. Biz Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz. Bunu yaparken gündemi çok iyi takip etmemiz, kabiliyetlerimizi geliştirmemiz, ve fırsatları en iyi şekilde değerlendiren lider bir ülke haline gelmemiz gerekiyor. Bugün imzalayacağımız bu protokol Türkiye’yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapma adına oldukça önemli bir adımdır. Dünya devi Huawei ile Bilişim Vadimiz, TÜBİTAK’ın bu alandaki desteği ile birlikte çalışacaklar. Biz, vereceğimiz desteklerle Huawei gibi dünyaca ünlü firmaları, Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye’ye getireceğiz. Bu gibi firmalar Türkiye’de yatırım yapacaklar ve onların teknolojik bilgi ve birikimlerinden faydalanacağız. Bugün imzaladığımız işbirliğinin ana teması akıllı şehirler. Biz, teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanıp akıllı şehirler inşa etmek istiyoruz. Tabi bunu yaparken yerli teknolojileri milli çözümleri teşvik etme peşinde olacağız.” Dedi.

KÜRESEL OYUNCULAR İÇİN EŞSİZ BİR LOKASYON

Bilişim Vadisi’nden de bahseden Bakan Varank, “ Burası coğrafi açıdan da çok avantajlı. Vadinin çevresinde Türkiye'nin en büyük araştırma kampüsü olan Tübitak Gebze Yerleşkesi var. Kocaeli, Gebze Teknik, Sabancı üniversitelerinin yanı sıra; Sakarya ve Bursa'da yer alan üniversiteler, buranın en önemli artılarından. Çevredeki teknoparklar, serbest bölgeler ve sanayi bölgeleri müthiş bir potansiyel sunuyor. İstanbul'a yakınlığına değinmemize bile gerek yok. Dolayısıyla; yatırım yapacak Ar-Ge firmalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına zahmetsiz erişimi mümkün. Tüm bunlara; ulaşım kolaylığı ve çeşitliliğini de eklediğimizde, küresel oyuncular için eşsiz bir lokasyon ortaya çıkıyor. İşte Huawei, Bilişim Vadisi'nde yer alarak; bahsettiğim imkânlara çok rahat bir şekilde erişebilecek. Bu işbirliğinin oluşturacağı sinerji; yeni girişimlerin filizlenmesine ve yerlileşme sürecimizin küresel markalarla hızlanmasına da katkı sunacak. Aslında bugün verdiğimiz mesaj çok net. Türkiye güçlü bir Ar-Ge ekosistemine sahip. Sunduğumuz imkânlar hem yerli, hem de yabancı yatırımcılar açısından oldukça cazip. Biz bu ekosistemi çok daha ileriye taşıyacak; katma değerle ve teknolojiyle üretmek için tüm mesaimizi harcayacağız. Sonuçta da kazanan Türkiye olacak, Türkiye'nin genç beyinleri olacak." dedi.

TÜRKİYE’NİN EN YAYGIN BİLİŞİM SAĞLAYICISIYIZ

Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ise imza töreninde yaptığı konuşmasında şunlara yer verdi; "Huawei, tamamen birbirine bağlı, akıllı bir dünya için her kişiye, aileye ve organizasyona dijitali getirmeyi taahhüt ediyor. Huawei 2002'den bu yana Türkiye'de faaliyete başlamıştır. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişimi sayesinde Huawei, kamu kurumlarıyla olan işbirliği, müşterilerin ve ekosistem ortaklarımızın desteğiyle, Türkiye'nin en yaygın bilişim sağlayıcısı haline gelmiştir. Türkiye için öncü bir iletişim altyapısı oluşturmaya ve Türkiye'de bilişim sektörünün sağlıklı gelişmesini teşvik etmeye kararlıyız. Karşılıklı yararlı bir ekosistem oluşturmak için müşterilerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Huawei, 5G, IOT, AI, Cloud, Akıllı ve Güvenli Şehir/ Kampüs gibi birçok çözüm ve akıllı teknolojiyi küresel tecrübesiyle birlikte Türkiye'ye getirmek ve uygulamak için isteklidir."

ASAN VE ZHAO BİRLİKTE İMZALADI

Huawei ile Bilişim Vadisi arasında düzenlenen Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı protokol imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın nezaretinde Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ve Bilişim Vadisi Yönetim kurulu başkanı Prof.Dr. Habip Asan tarafından imzalandı. İmza sonrası Bakan Varank, genel müdür Zhao’ya Bilişim Vadisi rozeti taktı. Taraflar birbirlerine günün anısına hediye takdiminde bulundu.

TÖRENE KATILIM YÜKSEK OLDU

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ve Bilişim Vadisi’nin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olarak görülen Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı işbirliği protokolü imza törenine çok sayıda protokol üyesi ve iş insanı katıldı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VArank, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı M.Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Hasan Aslan, Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, MARKA Genel Sekreteri Dr.Mustafa Çöpoğlu, MARTEK yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve iş, siyaset, STK temsilcileri katıldılar.