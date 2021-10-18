Ucuz, Yeterli ve Güvenli Gıdaya Erişmek En Temel İnsan Hakkıdır! Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun! Değerli Basın Emekçileri, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla 16 Ekim Cumartesi günü İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ile ortak bir etkinlik düzenledik.

Etkinliğimiz Ucuz, Yeterli ve Güvenli Gıdaya Erişmek En Temel İnsan Hakkıdır, Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun başlıklı ortak basın açıklaması ile başladı.

Basın açıklamasını kurumlar adına, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Sema Kopal yaptı.

Açıklamada, gıda enflasyonunun rekor düzeyde olduğu belirtilirken, gıda fiyatlarının önlenemeyen yükselişinin temel nedenlerine değinildi. Ayrıca, gıda güvenliği ve gıda güvenliğinde önemli bir yeri olan gıda mühendislerinin işsizlik, istihdam ve düşük ücretlerle çalıştırılması gibi sorunları ve talepleri dile getirildi.

Açıklamanın son bölümünde gıda fiyatlarının düşürülebilmesi için çözüm önerileri sunuldu. Her insanın ucuz, yeterli ve güvenli gıdaya erişmesinin en temel insan hakkı olduğu belirtildi. Başta çocuklar gelmek üzere tüm insanlığın bu hakka erişmesi temennisiyle halkımızın 16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlanarak açıklama sona erdi.

Etkinlik kapsamında çeşitli stantlar açılarak İzmit Halkına Dünya Gıda Günü vesilesiyle bilgilendirme yapıldı.

Ekmek israfına dikkat çekmek için bayat (bozuk olmayan-tazeliğini kaybetmiş) ekmeklerden 12 çeşit yemeğin yapılıp sergilendiği stant halkımızın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Evde bulunabilecek meyvelerden sirke yapımının gösterildiği stant da ilgi çeken stantlar arasındaydı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından açılan atık yağlarla ilgili bilgilendirme standı da canlı stantlardan biriydi. Atık yağların lavaboya dökülmemesi gerektiği anlatıldı. Bu yağların biriktirilerek belediyelerin atık yağ konteynerlerine bırakılmasının doğayı ve su kaynaklarımızı büyük bir kirlilikten kurtaracağı vurgulandı.

İzmit Belediyesi’nin İzmit halkına ucuz ve güvenli gıda sunduğu ve özellikle kooperatiflerden ürün almayı tercih ederek üretici kooperatiflerini desteklediği Halk Market çalışması da bir stantta tanıtıldı.

İzmit’in yerel firması Çayırova Süt Ürünleri tarafından halkımıza yerli içeceğimiz olan ayran dağıtımı yapıldı.

Bunun yanı sıra halkımıza yerel ürünlerimiz İzmit Pişmaniyesi ve İzmit Simidi dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği üyeleri tarafından Güvenli Gıda Hazırlama Koşulları ve Gıda Güvenliğinin Önemi ve Artan Gıda Fiyatları konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. İzmit halkının sorularıyla interaktif bir şekilde gerçekleşen söyleşide, marketten gıda ürünleri alırken nelere dikkat edilmeli, gıda ürünleri evde nasıl saklanmalı ve nasıl işlenmeli konularından bahsedildi. Ayrıca gıda fiyatlarının rekor düzeyde artmasının temel nedeninin tarımsal girdilerde dışa bağımlılık olduğu belirtildi. Gıda fiyatlarında ucuzluk sağlanabilmesinin yolunun, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı politikaların terk edilmesi ve üreticinin desteklenmesi olduğu ifade edildi.

İzmit halkının yoğun ilgisi ve katılımıyla çok canlı geçen 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliği halkımızın bir nebze de olsa gıda güvenliği, gıda israfı, atık yağların bertarafı vb. konularda bilinçlendirilmesine katkı sunan verimli bir etkinlik olmuştur. 16.10.2021

Ucuz, Yeterli ve Güvenli Gıdaya Erişme En Temel İnsan Hakkıdır!

16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun!