DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ,İSLAM VE İNSAN ,HAK VE BATIL

İnsanı ve onun yaşayacağı bu muazzam kainatı yaratan yüce Allah insana İslam ve imanı lütfederek onun bu muazzam kainatta nasıl en güzel şekilde yaşayacağını da tayin etmiştir. Ona aklı bahşederek ilme giden yolu, kalbi ve vicdanı bahşederek de iyiliğe ve sevgiye giden yolu ona göstermiş ve bu hususta insanın kendi, toplum ve kainat yararına ona doğruyu, faydalıyı, adaleti, güzeli ve iyiyi tavsiye etmiş ve bu yüce kavramların yeryüzüne hakim olması için canla, başla, takatinin ve ömrünün sonuna kadar mücadele etmeyi Kur’an da ve sünnette tüm inananlara emretmiştir. Yüce Allah insanı diğer canlılardan ayıran, insana bahşettiği akıl, kalp ve iman ve bunların insana kattığı meziyetler ile onu diğer canlılardan üstün kılan idrak, muhakeme ve düşünebilme özelliklerinden dolayı insan bu emanetlerin hakkını hakkıyla verebilecek mi diye Rabbimizin Adalet sıfatı gereği dünya hayatında imtihanla mükelleftir. Bu imtihanın özü Hz. Adem’den kıyamete kadar sürecek olan Hak ile batıl savaşında insanın hangi safta durduğu ve bulunduğu saftaki durumudur. İki karşıt cephe olan Hak ve batıl savaşı, insan oğlunun Hakkı temsil eden Hz. Habil’i öldüren batılın temsilcisi olan Kabil ile Hz. Adem’e secde etmeyen İblis’in insan oğlunu yoldan çıkarma projesi ete kemiğe bürünmüştür. Bu bağlamda insan ya Hakkın savunucusu olup eşrefi mahlukat olacak yada batılın safında şeytanın yeryüzü memuru olacak. Hayat Hak ile batıldan ibarettir şüphesiz. Allah katında tek din Hak din İslam karşısında ise içinde beşeri ideolojilerden, rahmetli İslam Tefekkürü Cemil Meriç’in “ Tüm “izm”ler insan ruhuna giydirilmiş deli gömlekleridir” dediği uyduruk din ve fikriyatlardan oluşan şer odaklı görüşler ve hareketlerin toplamı olan Batıldır. Hz. Peygamberin “Küfür tek millettir” hadisi ise bunun

en güzel ispatı ve tespitidir.