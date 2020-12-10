DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ,İSLAM VE İNSAN ,HAK VE BATIL

İnsanı ve onun yaşayacağı bu muazzam kainatı yaratan yüce Allah insana İslam ve imanı lütfederek onun bu muazzam kainatta nasıl en güzel şekilde yaşayacağını da tayin etmiştir. Ona aklı bahşederek ilme giden yolu, kalbi ve vicdanı bahşederek de iyiliğe ve sevgiye giden yolu ona göstermiş ve bu hususta insanın kendi, toplum ve kainat yararına ona doğruyu, faydalıyı, adaleti, güzeli ve iyiyi tavsiye etmiş ve bu yüce kavramların yeryüzüne hakim olması için canla, başla, takatinin ve ömrünün sonuna kadar mücadele etmeyi Kur’an da ve sünnette tüm inananlara emretmiştir. Yüce Allah insanı diğer canlılardan ayıran, insana bahşettiği akıl, kalp ve iman ve bunların insana kattığı meziyetler ile onu diğer canlılardan üstün kılan idrak, muhakeme ve düşünebilme özelliklerinden dolayı insan bu emanetlerin hakkını hakkıyla verebilecek mi diye Rabbimizin Adalet sıfatı gereği dünya hayatında imtihanla mükelleftir. Bu imtihanın özü Hz. Adem’den kıyamete kadar sürecek olan Hak ile batıl savaşında insanın hangi safta durduğu ve bulunduğu saftaki durumudur. İki karşıt cephe olan Hak ve batıl savaşı, insan oğlunun Hakkı temsil eden Hz. Habil’i öldüren batılın temsilcisi olan Kabil ile Hz. Adem’e secde etmeyen İblis’in insan oğlunu yoldan çıkarma projesi ete kemiğe bürünmüştür. Bu bağlamda insan ya Hakkın savunucusu olup eşrefi mahlukat olacak yada batılın safında şeytanın yeryüzü memuru olacak. Hayat Hak ile batıldan ibarettir şüphesiz. Allah katında tek din Hak din İslam karşısında ise içinde beşeri ideolojilerden, rahmetli İslam Tefekkürü Cemil Meriç’in “ Tüm “izm”ler insan ruhuna giydirilmiş deli gömlekleridir” dediği uyduruk din ve fikriyatlardan oluşan şer odaklı görüşler ve hareketlerin toplamı olan Batıldır. Hz. Peygamberin “Küfür tek millettir” hadisi ise bunun
en güzel ispatı ve tespitidir.
İslam Hak dinidir ve evrensel insan haklarının teminatı ve temin edicisidir. Ayrım gözetmeksizin her insanın yaşama, mülkiyet ve inanç hakkı, emeğin karşılığı, adalet gereği hak edişler ve kanuna dayalı antlaşmalardan doğan haklar, aklın, neslin ve milli şuurun muhafazası gibi haklar İlahi kanunun Hak yasalarıdır. Ve kişiye, topluma bu minvalde huzur, barış ve adalet sağlar. Allah katında hak, hukuk ve adalet terazinde kimse haksızlığa uğratılmaz. İslam Hakkı, İnsan hakkıdır tene, dile, cinsiyete, servete, mevkiye, başka bir dine mensup olduğuna bakmadan doğruya, faydalıya, iyiye, güzele, adalete götüren bir fazilet ölçüsüdür İslam. İnsana hakkını veren batıla karşı ruhunu, onurunu koruyan ve gözetendir. Şüphesiz batılın günümüz şer düzenleri olan faşizm, komünizm, emperyalizm ve bunların değirmenine su taşıyan siyonizm ve bu küfür düzenleriyle dünyayı kana bulayan, kendinden olmayanlara hatta olanlara bile menfaatinin gereği yaşama hakkı bile tanımayan ABD, AB, BM gibi batılın temsilcileri tarih boyunca ve günümüzde tüm insani değerlere ve haklara savaş açmış ve açmaktadır. Halbuki bin sene bu topraklarda Selçuklu ve Osmanlı olarak üç kıtada hüküm süren ecdadımız Hakkın savunucusu ve hakkı batıl güçler tarafından gasp edilenlerin kurtarıcısı olmuştur. Bu günde nasıl ki ABD dünyanın öbür ucundan kalkıp sözde Irak halkına insan hakları, demokrasi ve özgürlük getireceğim yalanlarıyla petrol için bir buçuk milyon insanı dünyanın gözü önünde katletmişken, Ortadoğu’yu kana bularken bugünde Selçuklu ve Osmanlı’nın devamı Aziz Türk milletimiz Ortadoğu’da, Arakanda, Afrika’da, Doğu Türkistan’da dünyanın neresinde bir zulüm gören varsa onlara hep kucak açmış böylelikle Batılın karşısında Hakça durarak Hakka kulluğunu duyurmuş batıla ise namussuzluğunu yüzüne haykırmıştır.
Son olarak mutlak vazifemiz ilahi adalet gereği insana insanca davranmak, hakkını vermek ve gözetmek ve nihai hedefimiz canla başla çalışıp Hakkı hakim kılmak ve batılı defetmektir. Zaten bu bizim yaratılış gayemiz ve bu onurlu mücadele ise Allah katında en büyük hazinemiz ve de dünya ve ahiret saadetimizdir.
Çayırova Yeniden Refah Partisi Ar-Ge Birim Başkanı
Ertuğrul Iğdır