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Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı etkinlik

Sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yarın (Çarşamba) bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı etkinlik

06 Mart 2018 Salı 12:09

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları dolayısıyla yarın (7 Mart Çarşamba) bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Şehit aileleri, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların katılacağı etkinliğin ilk durağı Bağçeşme Şehitliği olacak. Protokolün katılımı ile 11.00’de Şehitlik ziyaret edilecek.

 

AFRİN ANALARINA TEK MEKTUP

Şehitliğin ardından etkinliğe katılan grup Milli İrade Meydanı’nda biraraya gelecek. Burada Afrinli annelere “Tek Mektup” başlığında anlamlı bir mektup gönderilecek. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olmak üzere dört ayrı dilde yazılı olan mektupta  Afrin annelerine seslenilecek ve “Evlatlarımız sizlerin orada daha mutlu bir şekilde yaşamanız için canlarıyla, kanlarıyla görev yapıyor. Evlatlarımız önce Allaha sonra size emanet” ifadeleri yer alacak. Anneler tarafından imzalanacak olan mektup alanda bulunan PTT görevlisine teslim edilecek.

 

UĞUR IŞILAK VE ESAT KABAKLI KONSERİ

Yine aynı alanda Fetih surelerinin duası yapılacak. Etkinlik, Uğur Işılak ve Esat Kabaklı konseri ile sona erecek.

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