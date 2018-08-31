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Dünya Şampiyonası Gebze’de Başlıyor!

Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Türkiye Satranç Federasyonu ve Gebze Belediyesi iş birliğinde Gebze’de gerçekleşecek. 5 Eylül Çarşamba günü saat 14:30’da açılış töreni gerçekleşecek olan şampiyona, 15 Eylül Cumartesi günü saat 18:00’da kapanış töreni ile son bulacak.

Dünya Şampiyonası Gebze'de Başlıyor!

31 Ağustos 2018 Cuma 10:26

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Dünyanın satranç ustaları Gebze’ye geliyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde Gebze bir büyük spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Türkiye Satranç Federasyonu ve Gebze Belediyesi iş birliğinde Gebze’de gerçekleşecek. Ramada Plaza Asia İstanbul Airport’ta gerçekleşecek olan şampiyonada 65 farklı ülkeden toplam 270 sporcu yarışacak. Şampiyonada sporcular en doğru hamleyi en doğru zamanda yapmak için ter dökecek.


SATRANÇ ÖNEMLİ BİR SPOR


Şampiyonanın Gebze’de gerçekleşmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Satranç sporu gençlerin zihinsel gelişimleri için çok önemli bir spor. Muhakeme gücünün gelişimin yanı sıra stratejileri de gelişiyor. Hayatlarının her alanına nüfus eden bir spor aslında. Satranç sporuna Gebze Belediyesi olarak her zaman destek verdik. Yaz Okullarımızda eğitimlerini verdik ve daha öncede Türkiye Satranç Federasyonun düzenlediği şampiyonalar ev sahipliği yaptık.


GEBZE’NİN ADI DÜNYADA DUYULACAK


Bir kez daha bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan Gebze adına gurur duyuyoruz. Gebze’nin adının dünyada duyulması kentimiz için çok önemli. Ben şimdiden tüm sporculara başarılar diliyorum ve tüm satranç severleri şampiyonamıza bekliyoruz” dedi. 5 Eylül Çarşamba günü saat 14:30’da açılış töreni gerçekleşecek olan şampiyona 15 Eylül Cumartesi günü saat 18:00’da gerçekleşecek kapanış töreni ile son bulacak.

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