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Dünya standartlarındaki Mezbahada durmak yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tam donanımlı Mezbahasında pandemi kuralları dikkate alınarak et kesimine devam ediliyor

Dünya standartlarındaki Mezbahada durmak yok

14 Kasım 2020 Cumartesi 10:32

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son teknolojiyle tam donanımlı modern mezbahasında, Pandemi süreci dahil hiç ara vermeden temiz ve hijyenik koşullarla et kesimlerine devam ediyor.

 

HİJYEN ÖN PLANDA

Dünya standartlarında tüm ekipmanlara sahip Solaklar yolu üzerindeki İzmit mezbahasında işinin ehli kesim personeli tarafından et kesimi hizmetine devam ediliyor. Sağlıklı şartlarda hijyen koşullarına titizlikle devam eden üretici ve tüketici dostu mezbahalarda talep eden firma ve vatandaşlara hijyen koşulları gözetilerek hizmet veriliyor.

 

SON TEKNOLOJİK CİHAZLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatlarla kesim yapabilen, dört bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan İzmit Mezbahası kent genelinde kasaplara hizmet veriyor. İzmit Mezbahasında kesilen hayvanların etlerini vatandaşlar gönül rahatlığıyla tüketebilir.

 

SIFIR ATIK

900 metrakare soğuk hava depoları, sakatat soğuk hava depoları ile etler saklanıp, aynı anda 200 adet büyükbaş ve küçükbaş et kesimi yapabilen kesimhane ‘sıfır atık’ ile örnek oluyor. Mezbaha biyolojik atıkları ziyan etmiyor. Belli koşullar altında toplanan atıklar İzaydaş’ın biyogaz sistemine gönderilerek elektrik üretimi katkı sağlıyor.

 

TÜM YÖNETMELİKLERE UYGUN

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan kesim hizmeti, Pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün aldığı yönetmelikleri uygulayarak çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşın her daim yanında olan Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci nedeniyle kesim fiyatlarına piyasayı etkilememek için zam yapmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikleri ile hizmet veren Büyükşehir mezbahası üretici firmaların helal, temiz eti kasaplarla buluşturuyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ulaşabileceği hizmet ve hizmetlerin sunulduğu, mezbaha çalışanlarıyla güvenirlikli, yenilikçi ve sürdürebilirliğiyle tek örnek kesimhane olmayı başardı.

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