Dünya Su Günü Sergisi Ormanya’da açıldı

Küresel İklim Değişikliği ve kuraklık gibi sebeplerle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için Ormanya’da düzenlenen "Hepşenler ile Suyun İzinde Sergisi" açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla "Hepşenler ile Suyun İzinde Sergisi" Ormanya’da sanatseverlere açıldı. Hepşenler ailesi olarak bilinen İpek-Barış-Duru ve Deniz Şen'in ile gittikleri göllerden topladıkları su örnekleri ve çektikleri fotoğraflar Ormanya’da sergileniyor. Çevre duyarlılığına anlam katacak olan sergi 27 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

PANDEMİ KURALLARI UYGULANIYOR

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile sergi boyunca tüm tedbirler alındı. Salon içerisinde belirli noktalara dezenfektanlar yerleştirilerek tüm ziyaretçilerin sosyal mesafeyi korumaları sağlandı.

HEPŞENLER SUYUN İÇİNDE

Geçtiğimiz yıl ailece çıktıkları ‘’Hepşenler suyun izinde’’ sloganıyla ülkemizdeki Salda, Kuyucuk, Van, Beyşehir, Çıldır gibi toplamda 53 gölün çevresini pedallayarak, suyun önemine dikkat çeken Hepşenler ailesi göllerden su numuneleri alarak ve fotoğraf çekerek bir sergi oluşturdular.

“AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK”

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Barış Şen; “Biz bisiklet kullanan bir aileyiz. Tatillerimizde bisiklet kullanıyor ve çadırda kalıyoruz. Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle gezilerimizi sosyal sorumluluk projesine çevirdik. ‘Hepşenler ile Suyun İzinde’ sloganıyla bir gezi programı düzenledik. Türkiye’de ki Salda, Kuyucuk, Van, Beyşehir, Çıldır gibi toplamda 53 gölün çevresini pedalladık. Suyun önemine dikkat çekmek için bu göllerden numuneler aldık. Köy halkıyla konuştuk. Sosyal medyadan gezilerimizi paylaştık. Olumlu dönüşler aldık. Amacımız yaşanan kuraklıklara dikkat çekmek ve su için farkındalık yaratmak” ifadesini kullandı.

“SU TÜKETİMİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ”

Su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden İpek Şen; “Eşimde bende öğretmeniz. Kızlarımızla birlikte sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Yaz tatilimizi bir amaç ile birlikte gerçekleştirmek istedik. Bu tatilimizde dünyada ki su tüketimine dikkat çekmek istedik. Yaz boyunca 53 gölü ziyaret ettik. Onlardan numuneler aldık ve gölleri fotoğrafladık. Yerel halkla konuşup çekilmeleri gözledik. Bazı göllerin ise susuz kaldığını gördük. Ne gördüysek bugün sergimizde yansıtmaya çalıştık” ifadesini kullandı.

HEPŞENLER KİMDİR?

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bisiklet tutkunu matematik öğretmenleri Barış ve İpek Şen çifti, kızlarıyla göllerin etrafında yaklaşık bin 600 kilometre bisiklet sürüp suyun önemine dikkat çekti. İpek ve Barış Şen çifti, çocuk koltuğunda babasının bisikletinde eşlik eden en küçük üyeleri üç yaşındaki Deniz ve büyük kızları on yaşındaki Duru ile kendilerini “Hepşenler” olarak tanımlıyor. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerde bisiklet kullanarak kızları ve öğrencilerine iyi birer rol model olmayı hedefleyen Şen çifti, gerçekleştirdikleri projede bisikletle İznik, Salda, Manyas, Eğirdir, Van gölleri dahil 53 gölün çevresini pedalladılar.











