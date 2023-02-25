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"Dur" ihtarına uymayıp polis memurunu ağır yaralamıştı, saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı ( videolu haber )

Kocaeli’de 'Dur' ihtarına uymayıp polis memuruna çarparak ağır yaralayan sürücü, saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

25 Şubat 2023 Cumartesi 18:19

  Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin rutin trafik uygulaması gerçekleştirdiği sırada 'Dur' ihtarına uymayan 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç sürücüsü hızını arttırdı. Sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis otosuna çap çarparak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru, yoğun bakımda tedavi altına alındı.  
 
  Saklandığı yerden kıskıvrak yakalandı 
  Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 9şahsın aracını Gebze Hürriyet Mahallesi 2069 Sokak üzerinde terkedilmiş  vaziyette buldu. Araçta yapılan parmak izi tespiti sonrasında sürücü saklandığı yerden yakalandı. Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın kullandığı aracın ise arkadaşına ait olduğu belirlendi. 
  Öte yandan, kaza sonrasında polis memurunun kafatasında kırıklar olduğu, göğsünde ve akciğerinde hasar meydana geldiği, durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
 






İHA
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YaralamaGebzeKocaeliİzmit
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