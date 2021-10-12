Endüstriyel alanda hizmet veren Durko markası 1987 yılında kurulmuştur. Gıda, tekstil ve arıtma alanlarında faaliyet gösterir. Günümüzde su arıtma cihazları sıkça tercih edilir. Bunun birçok sebebi vardır. En önemli sebebi marketten su almanın oldukça masraflı olmasıdır. Bu yüzden insanlar evlerindeki hatta iş yerlerindeki musluklara arıtma taktırmayı uygun görür. Çoğu kişi bu işlemden memnun kalmaktadır. Yaygın olarak en kaliteli pompaların satışını gerçekleştirilen marka olarak bilinir. Santrifüj, mono, dozaj ve loblu çeşitleri mevcuttur. Ürün tedarikinin yapılmasının yani sıra başka hizmetleri de mevcuttur. Montaj ve servis destek bu hizmetlere örnek verilebilir. Deneyimli ekipleri sayesinde her geçen gün başarılarına bir yenisini eklemeye devam etmektedirler.

Durko Ürün Çeşitleri

Günümüzde tüm dünyayı saran korona salgını nedeniyle dezenfeksiyon cihazları sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Markanın dezenfeksiyon aletleri piyasada mevcuttur. Ayrıca Durko laboratuvar analizi cihazları ve dozaj pompalarının da üretimini gerçekleştirir. Analog iletkenlik monitör çeşitleri de mevcuttur. Farklı ölçüm aralıklarının bulunmasından dolayı çok kullanışlıdır.En çok tercih edilen Durko marka ürünler için https://www.sanayiden.com/index.php?page=c2c/profile_view&customer_id=5211 bu linki tıklayıp bizimle irtibata geçebilirsiniz.