Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun aynı güne iki farklı yerde esnaf ziyareti sığdırdı. Önce Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesini gezen Recep Dursun ardından İbrahim Ağa Caddesinde esnafla bir araya geldi.

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun seçim çalışmaları kapsamında önce Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesinde esnafla bir araya geldi ardından İbrahim Ağa Caddesine konuk oldu. Esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Adayı Recep Dursun’a CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın yanı sıra CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, Millet ittifakı Gebze Belediye Meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.





ZAMAN KAYBETMEYELİM



Millet ittifakı Gebze Belediye Meclis üyesi adayları Şerife Albayrak, Cemre Öğüt, Şahin Yılmazel, Cüneyt Nalbant, Kayhan Özler, Umut Aydoğdu, Birol Elüstü ve Mehmet Emin İnce esnaf gezisi sırasında Başkan Adayı Recep Dursun’a tam destek verdi. “Değişimin artık zamanı geldi” diyen Recep Dursun, “31 Mart’ta bizi yok sayanları, hizmet vermeyenleri, derdimizi dinlemeyenleri, bu defa değiştiriyoruz” diyerek vatandaştan destek istedi.