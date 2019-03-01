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Dursun, "Bu defa değiştiriyoruz"

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun aynı güne iki farklı yerde esnaf ziyareti sığdırdı. Önce Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesini gezen Recep Dursun ardından İbrahim Ağa Caddesinde esnafla bir araya geldi.

Dursun,

01 Mart 2019 Cuma 09:00

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun seçim çalışmaları kapsamında önce Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesinde esnafla bir araya geldi ardından İbrahim Ağa Caddesine konuk oldu. Esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Adayı Recep Dursun’a CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın yanı sıra CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, Millet ittifakı Gebze Belediye Meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

ZAMAN KAYBETMEYELİM

Millet ittifakı Gebze Belediye Meclis üyesi adayları Şerife Albayrak, Cemre Öğüt, Şahin Yılmazel, Cüneyt Nalbant, Kayhan Özler, Umut Aydoğdu, Birol Elüstü ve Mehmet Emin İnce esnaf gezisi sırasında Başkan Adayı Recep Dursun’a tam destek verdi. “Değişimin artık zamanı geldi” diyen Recep Dursun, “31 Mart’ta bizi yok sayanları, hizmet vermeyenleri, derdimizi dinlemeyenleri, bu defa değiştiriyoruz” diyerek vatandaştan destek istedi.

Esnafın sorunlarını dinleyen ve önerilerini alan Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmazken, “Esnafımız dertli müşterisi yok. Vatandaş dertli çünkü alım gücü yok. Ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz. Martın sonundaki baharı hep beraber kucaklayalım. Üreten, gelişen ve yeni bir başlangıç yapan Gebze’yi beraber yönetelim. Gebze’nin beş yıl daha kaybedecek zamanı yok.” dedi. 
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