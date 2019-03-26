Dursun, Enerjisini Düşürmüyor

Aynı güne Issıkgöl Caddesi, Hacı Halil Mahallesi ve Sultan Orhan Mahallesi esnaf ziyareti sığdıran Başkan Adayı Dursun bir kez daha verimli bir gün geçirdi.

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun, seçime artık günler kala enerjisini hiç düşürmüyor. Aynı güne Issıkgöl Caddesi, Hacı Halil Mahallesi ve Sultan Orhan Mahallesi esnaf ziyareti sığdıran Başkan Adayı Dursun seçim öncesi son günlerini oldukça verimli şekilde geçiriyor. Gebzelilerden seçime günler kala destek isteyen Recep Dursun, “Birlikte değiştirelim, artık bu kenti hep beraber yönetelim” şeklinde konuştu.

HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE

Hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Recep Dursun, “Gebze’de derdi olmayan mahalle yok. Vatandaşımız ümitsiz. İnanıyorum bu kötü enerjiye son vereceğiz. Gebze güzel bir şehir. Hepimiz buralıyız. Gebze’yi daha yaşanası bir yer yapmak bizlerin elinde. Birkaç gün sonra seçime gideceğiz. Tüm Gebzeli vatandaşlarımızın oyuna talibim. Aylardır ‘Martın sonu bahar’ olsun dedik. Pazar günü kazanan Gebze olacak” dedi.