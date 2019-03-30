Dursun Hemşehrileriyle Buluştu

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun yerel seçimlere artık saatler kala yoğun temposunu sürdürüyor. Dört aydır Gebze’yi karış karış gezen ve kentin her kesimiyle iletişim kuran Recep Dursun Samsunlular Derneği'ndeydi.

Dört aydır Gebze’de sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayan Başkan Adayı Recep Dursun, Samsunlu hemşehrileriyle buluştu. Samsunlular Derneği'ne konuk olan Dursun, “Seçim yolculuğumuza burada başlamıştık, şimdi burada sona doğru yaklaşıyoruz. Gebze’yi sizlerle beraber değiştirmek isteğindeyim” ifadesini kullandı.

GELECEĞİMİZ ADINA DEĞİŞTİRELİM

Meclis üyesi adaylarının da katıldığı programda konuşan Başkan Adayı Recep Dursun dört aydır Gebze’de çalmadık kapı bırakmadığını ve kentin her kesimiyle iletişim kurduğunu söyledi. Recep Dursun “Maratona başladığımız ilk zamanlarda da burada sizlerle bir araya gelmiştik. Bir kez daha yineliyorum, hemşehrilerimden destek istiyorum. Hepimizin geleceği, çocuklarımızın mutluluğu adına Gebze’yi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

HER ZAMAN HAKLIYI SAVUNDUM

35 senedir Gebze’de yaşadığını, burada avukatlık yaptığını kaydeden Başkan Adayı Recep Dursun, “Her zaman haklıdan yana oldum, mazlumu savundum. İyilikten yana tavır aldım. Bunların dışında aksi bir durum olmuş olsaydı zaten defalarca yazılıp çizilirdi. ‘Martın sonu bahar olsun’ demiştik. Hep beraber sandığa gideceğiz. Değişimden yana tercih yapmanızı ve şahsıma destek vermenizi istiyorum. Gebze’yi ben değil sizler yöneteceksiniz, hep beraber yöneteceğiz” şeklinde konuştu.