banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dursun Hemşehrileriyle Buluştu

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun yerel seçimlere artık saatler kala yoğun temposunu sürdürüyor. Dört aydır Gebze’yi karış karış gezen ve kentin her kesimiyle iletişim kuran Recep Dursun Samsunlular Derneği'ndeydi.

Dursun Hemşehrileriyle Buluştu

30 Mart 2019 Cumartesi 09:39

Dört aydır Gebze’de sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayan Başkan Adayı Recep Dursun, Samsunlu hemşehrileriyle buluştu. Samsunlular Derneği'ne konuk olan Dursun, “Seçim yolculuğumuza burada başlamıştık, şimdi burada sona doğru yaklaşıyoruz. Gebze’yi sizlerle beraber değiştirmek isteğindeyim” ifadesini kullandı.

GELECEĞİMİZ ADINA DEĞİŞTİRELİM

Meclis üyesi adaylarının da katıldığı programda konuşan Başkan Adayı Recep Dursun dört aydır Gebze’de çalmadık kapı bırakmadığını ve kentin her kesimiyle iletişim kurduğunu söyledi. Recep Dursun “Maratona başladığımız ilk zamanlarda da burada sizlerle bir araya gelmiştik. Bir kez daha yineliyorum, hemşehrilerimden destek istiyorum. Hepimizin geleceği, çocuklarımızın mutluluğu adına Gebze’yi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

HER ZAMAN HAKLIYI SAVUNDUM

35 senedir Gebze’de yaşadığını, burada avukatlık yaptığını kaydeden Başkan Adayı Recep Dursun, “Her zaman haklıdan yana oldum, mazlumu savundum. İyilikten yana tavır aldım. Bunların dışında aksi bir durum olmuş olsaydı zaten defalarca yazılıp çizilirdi. ‘Martın sonu bahar olsun’ demiştik. Hep beraber sandığa gideceğiz. Değişimden yana tercih yapmanızı ve şahsıma destek vermenizi istiyorum. Gebze’yi ben değil sizler yöneteceksiniz, hep beraber yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
'Genç kardeşlerimin sıkıntılarını gündemde tutacağım' 'Genç kardeşlerimin sıkıntılarını gündemde...
Büyükakın’dan Kocaelispor’a Destek Büyükakın’dan Kocaelispor’a Destek
AK Parti’nin Kurucuları Bir Araya Geldi AK Parti’nin Kurucuları Bir Araya Geldi
Dünya devi Bilişim Vadisi’nde! Dünya devi Bilişim Vadisi’nde!
Toltar, Okul Müdürlerine veda etti! Toltar, Okul Müdürlerine veda etti!
Dedelerinin oyunlarını oynadılar! Dedelerinin oyunlarını oynadılar!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

'Genç kardeşlerimin sıkıntılarını...
Seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir tempo ile devam ettiren Saadet Partisi; belediye...

Haberi Oku