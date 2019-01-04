Dursun, Hürriyet Mahallesi'ndeydi

Mahalle sakinlerinin ilgisiyle karşılaşan Recep Dursun senelerdir çözülemeyen tapu sorununun artık çözülmesi gerektiğini bunun için de değişimin mecbur olduğunu ifade etti.



Başkan adayı Recep Dursun, “Hep beraber tapu konusunda mücadele ettik. Aday olmamı istediniz, ben de aday oldum. Kendi yeriniz için ricacı oluyorsunuz. Kendi yerinizi alma durumuna geldiniz. Belediyeler vatandaşa destek olur, sorun çözer. Sizin tapu sorununuz ise uzun zamandır çözülmüyor. Gelin artık bu işi tamamlayalım. Yapamadılar, sizi mağdur ettiler, sorunları çözemediler o zaman değişmeleri gerekiyor, değiştirmemiz gerekiyor. “ şeklinde konuştu. Başkan adayı Dursun, “Kendinize oy vereceksiniz, sorunların çözümü için oy vereceksiniz, geleceğe oy vereceksiniz” dedi.