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Dursun, Hürriyet Mahallesi'ndeydi

Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun Cuma namazı sonrasında Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Dursun, Hürriyet Mahallesi'ndeydi

04 Ocak 2019 Cuma 14:23

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Mahalle sakinlerinin ilgisiyle karşılaşan Recep Dursun senelerdir çözülemeyen tapu sorununun artık çözülmesi gerektiğini bunun için de değişimin mecbur olduğunu ifade etti.

Başkan adayı Recep Dursun, “Hep beraber tapu konusunda mücadele ettik. Aday olmamı istediniz, ben de aday oldum. Kendi yeriniz için ricacı oluyorsunuz. Kendi yerinizi alma durumuna geldiniz. Belediyeler vatandaşa destek olur, sorun çözer. Sizin tapu sorununuz ise uzun zamandır çözülmüyor. Gelin artık bu işi tamamlayalım. Yapamadılar, sizi mağdur ettiler, sorunları çözemediler o zaman değişmeleri  gerekiyor, değiştirmemiz gerekiyor. “ şeklinde konuştu. Başkan adayı Dursun, “Kendinize oy vereceksiniz, sorunların çözümü için oy vereceksiniz, geleceğe oy vereceksiniz” dedi.

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