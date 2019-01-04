Dursun, Partililerle Buluştu

Gerçekleştirilen programa CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşar Erdoğan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli ve partililer katıldı. CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli, “31 Mart seçimleri boyunca partimizin gençleri olarak adayımız Recep Dursun beye, sonsuz destek göstereceğiz. Kendisinin seçimden zaferle ayrılacağına inanıyoruz, bizler kazanacağız, kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz konuşmasında, “Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz ve yarınımız. Hep birlikte mücadele edeceğiz, çalışacağız ve 31 Mart akşamında Gebze Belediyesini kazanacağız. İnandıktan sonra hiçbir korkumuz yok. Rakipleri gözünüzde büyütmeyin, senelerdir koltuklarda olanlar bu defa kaybedecek. Adayımız Recep Dursun Bey’e inanıyoruz, güveniyoruz sonuna kadar yanındayız. Kendisinin seçimi kazanacağından kuşkumuz yok, seçimi gençlerle beraber kazanacağız.” ifadesini kullandı.

GELECEĞİ BERABER KURMALIYIZ

Musa Yılmaz’ın ardından konuşmasını yapmak adına kürsüye çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun, konuşmasına başladığı sırada partili gençlerden ve partililerden büyük alkış aldı. Dursun “Genel merkez tarafından bize bir görev verildi. Bu görev bize inanan ve güvenen herkesin sorumluluğu. Güzel bir yaşam bizlerden, hepimizden geçiyor. Seçimi birlikte kazanarak güzel geleceği beraber kuracağız” ifadesini kullandı.

“Bizlerin borcu var” diyen Recep Dursun, “Deniz Gezmiş’e, Uğur Mumcu’ya, Gaffar Okan’a İsmail Korkmazlar’a, Ahmet Taner Kışlalı’ya büyük borcumuz var. Gebze’yi nefes alacak bir yere dönüştürmek adına sorumluluğumuz var. Hala çile çeken insanlar varken, bizim bu borcu ödememiz gerekiyor. Saltanatları yıkacağız. Halkçı Belediyecilik anlayışımızla sorunların üstesinden geleceğiz. Kent Meydanı şu an ne durumda? Böyle bir meydan bu kente yakışmıyor” şeklinde konuştu.

KADINLARI UNUTMAK YOK

Kültür ve sanatın Gebze’de can çekiştiğini kaydeden Recep Dursun, “Sporu ayağa kaldıracağız, spor kulüplerini başarıya ulaştıracağız. Kulüplerin kaynağı olmalı. Emek kentinde mutlu olmaya hakkımız var. Kadınlarımızı unutmayacağız. Onlar toplumun her alanında olmalı. Gelecek kuracağız. Kaynaklar yaratacağız. Gebze’yi yaşanabilir bir kent yapacağız. Ben inanarak bu yola çıktım, kavga istemiyoruz, biz bu kenti mutlu bir kent yapacağız” dedi.