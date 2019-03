Dursun Projelerini Tanıttı

Millet İttifakı'nın CHP'li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun projelerini düzenlenen görkemli programla açıkladı. Aynı zamanda Meclis üyesi adaylarının tanıtıldığı etkinlikte çok sayıda insan programa ilgi gösterdi. Tanıtım toplantısına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, Millet ittifakının İYİ Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Millet ittifakından Allah razı olsun, İzmir, Ankara ve son alınan bilgilere göre İstanbul tamam, darısı Kocaeli ve Gebze’ye” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan “Gebze il olmayı hak ediyor, ancak bugüne kadar Gebze kötü ve beceriksizce yönetildi” ifadesini kullandı. Millet ittifakının İYİ Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman ise “Bugüne kadar kentleri betonlaştırdılar, beton belediyeciliği yaptılar, hem kendimin hem de Recep Dursun başkanımızın kazanacağına inancım tam” dedi.

GEBZE KÖY GİBİ YÖNETİLDİ

Konuşmacıların ardından konuşmasını yapmak adına sahneye gelen Millet İttifakı'nın CHP'li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun salondan büyük alkış alırken ilgi ve destek gördü. Salonu selamlayan Başkan Adayı Dursun dakikalarca alkış aldı. 100 gündür sokaklarda olduğunu kaydeden Recep Dursun, “Maratona en erken ben başladım. Tüm Gebze sokaklarını karış karış gezdim. Hiçbir mahallede hizmet yok. Gebze’yi köy gibi yönettiler. Gebzelileri müşteri gördüler, 31 Mart’ta hepsi düzelecek, Gebzeliler hepsini değiştirecek” şeklinde konuştu.

TÜM ADAYLAR BERABER DAĞITALIM

“Gebze’de hizmet yok, dert çok” diyen Recep Dursun, “Çocuklara bir şey yapmadılar. Gençlerimizi unuttular. Bizleri insan yerine koymadılar. Seçim zamanları uğradılar, sonraları kapımızı çalmadılar. Tapu konusunu seçim malzemesi yaptılar. Gazetelerde okuyoruz tapu dağıtıyorlar. Ben gibi bir başkan adayı tapu veriyor. Madem başkan adaylarının böyle bir yetkisi var, tüm adaylar toplanıp tüm vatandaşlara tapu verelim. Artık bu insanları kandırmayın. Yedi senedir tapu konusunda mağdur olan insanlarla beraberim. Sizler neredeydiniz? Sözümüz söz önce tapu sonra yapı” dedi.

ÇOCUKLAR SÜT İÇMEDEN YATMAYACAK

Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, “Bugüne kadar sürekli tükettik. Artık tüketecek bir şey kalmadı. Üreteceğiz. Halk gıdalar kuracağız. Vatandaşımız organik ve sağlıklı beslenecek. Halk gıdalar kar amacı gütmeyecek, bu nedenle ucuz ürünler satacağız. Bizim dönemimizde çocuklar süt içmeden yatmayacak. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlayacağız. Vatandaşımıza dayatma yapmayacağız. İstenilen hizmetleri yapacağız. Gebze’yi yaşanılası ve huzurlu bir şehir yapacağız. Martın sonu bahar olacak” ifadesini kullandı.

RECEP DURSUN’UN PROJELERİ



Konuşmasının hemen sonrasında Recep Dursun projelerini sıraladı. İşte o projeler ; “Her mahalleye semt pazarı, trafik sorununa çözüm, halk gıda satış noktaları, her mahalleye taziye ve aş evi, emekli evi, ücretsiz okul servisleri, hayvan hastanesi ve barınağı, kadın sığınma evi, et entegre tesisleri, işçi evleri, gençlik merkezi, 81 ilin kültür tanıtım fuarı, her mahalleye bedensel ve zihinsel engelli çocuklar okulu, her mahalleye kreş, Eskihisar’a halk plajı, Gebze kütüphanesi, Gebze Kent Müzesi, Menzilhane Sanat Sokağı, huzur evi, iş kazaları ve meslek hastalıkları hastanesi, ibadethanelerin bakımı, taş ocaklarının doğal parklara dönüştürülmesi, şehit ve gazi ailelerine bedelsiz ev ve arsa.”