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Dursun Sıkmadık El Bırakmıyor

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Gebze Kamyon Garajını ziyaret ederek buradaki esnaflarla bir araya gelen Başkan Adayı Recep Dursun 31 Mart öncesi destek istedi.

Dursun Sıkmadık El Bırakmıyor

23 Mart 2019 Cumartesi 10:32

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun seçim çalışmalarında vites küçültmüyor. Gebze Kamyon Garajını ziyaret edip buradaki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Recep Dursun seçimler öncesinde destek istedi. Belediye meclis üyesi adaylarının da yer aldığı programda Başkan Adayı Recep Dursun, “Kamyon Garajındaki esnafımızın sorunlarını biliyorum, burayla ilgili çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.

GÜZEL GÜNLER YAKINDA

Gebze’de her alanda her yerde sıkıntılar olduğunu kaydeden Başkan Adayı Recep Dursun, “Bugün kamyon garajındaki esnafımızı ziyaret edip onları dinledik. Burada yaşanan sorunları uzun zamandır bilen birisiyim. Göreve geldiğimizde bu konu önceliklerimizden birisi olacak. Seçim öncesinde ziyaretlerimize devam ediyoruz. Hem kendimizi anlatıyoruz, hem de vatandaşımızı dinliyoruz. Umut ediyorum Gebze’yi aydınlık yarınlara taşıyacağız” dedi.

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