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Dursun ve Kaman Beylikbağı'ndaydı

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, seçim ofisi açılışında açık hava mitingiyle Beylikbağı vatandaşlarına seslendi.

Dursun ve Kaman Beylikbağı'ndaydı

27 Mart 2019 Çarşamba 11:04

Beylikbağı Sarı Cami Meydanında binlerce vatandaşın karşısına çıkan Recep Dursun, “Senelerdir beraber mücadele ettik, kardeş olduk yoldaş olduk. Geçmişte ortada görünmeyenler şimdi gazetelerde tapu dağıtıyor” dedi.

Millet ittifakı Beylikbağı Sarı Cami Meydanında gövde gösterisi yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, meclis üyesi adayları, partililer ve binlerce vatandaş seçim ofisi açılışı için bir araya geldi. Soğuk havaya aldırmayan vatandaşlar meydanı yoğun şekilde doldururken Serdar Kaman’a ve Recep Dursun’a büyük destek verdi.

Başkan Adayı Recep Dursun, “Benim gibi bir başkan adayı tapu veriyor. Adayların böyle bir yetkisi var mı? Aranızda tapu alanınız var mı? Senelerdir buralarda görünmeyeler şimdi burayı fark eder, sizi hatırlar oldular” ifadesini kullandı.

YEREL SEÇİMDE ADAYA OY VERİN

“Gebze kazanırsa, Kocaeli kazanır, Kocaeli kazanırsa tüm ülke huzur bulur” diyen Recep Dursun “İnsanlara hizmet etmek yerine bugüne kadar eziyet ettiler. Tüm gün sizlerle birlikteyim. Siftah yapmadan dükkân kapatan esnaflar var. Buralara gereken değer verilseydi böyle mi olurdu? Yerel seçimler hizmet seçimidir. Sizlere hizmet edecek olan insana oy verin. Buraya uğramamış olanlara şans vermeyin. Sizlerin sıkıntılarını ve dertlerini yakından biliyorum” dedi.

31 MART GÜNÜ GÖNDERECEĞİZ

Kendisine gösterilen destek sebebiyle konuşması sık sık kesilen Recep Dursun, “Bugüne kadar bizlere hizmet vermeyenleri 31 Mart günü göndereceğiz. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım. Bizleri muhatap almayanlar gereken dersi alacaklar. Geleceğimizi oylayacağımız bir seçim olacak. Hep beraber kazanacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan meydandaki vatandaşlar sık sık “Recep Başkan” şeklinde tempo tutarken bu tablo ‘Beylikbağı kararını vermiş’ şeklinde yorumlandı.

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