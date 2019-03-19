Dursun’dan Pazar Turu

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun, yoğun gündemine devam ediyor. Arapçeşme Pazarını ziyaret eden Başkan Adayı Recep Dursun gezinti sırasında pazardaki bir meyve tezgâhının arkasına geçerek vatandaşlara portakal ve çilek satıp büyük ilgi gördü.

Oldukça güzel bir havada pazar ziyareti gerçekleştiren Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun hem pazar esnafıyla hem de vatandaşlarla sohbet etti. Oldukça güzel bir havada gerçekleşen pazar ziyaretine CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan ve belediye meclis üyesi adayları katıldı. Vatandaşları tek tek dinleyen Recep Dursun aynı zamanda Pazar esnafıyla sohbet etti.

GİDERLERİ AZALTACAĞIZ

Vatandaşın ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını söyleyen Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun, “Bu zamana kadar sürekli tükettik. Üretmeyi unuttuk. Krizin sebebi yoğun tüketimimiz. Üretmeden gelişme olmaz. Vatandaşımızın evde tenceresi kaynamıyor. Bizlerin gelirleri artırma şansı yok. Ancak göreve geldiğimizde Gebzelilerin giderlerini azaltıp, ev ekonomisine bu şekilde katkı sunacağız” dedi.

HERKESİN OYUNA TALİBİM

Gebzelilerin 31 Mart sonrasında baharı yaşayacağını kaydeden Başkan Adayı Recep Dursun, “Üç ayı aşkın süredir çalışıyoruz. Martın sonu bahar olacak. Vatandaşını sevindiren, vatandaşına sahip çıkan bir belediye anlayışı olacak. Gebzeliler gerçek baharı yaşayacak. Çocukların güldüğü gençlerin mutlu olduğu bir kent kuracağız. Seçime sayılır günler kaldı, herkesin oylarına talibim. Gencinden yaşlısına kadar herkesin değişimden yana oy kullanmasını istiyorum” dedi.