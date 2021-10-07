Duvara Şiir Yazanlara Büyükşehir'den Esprili Uyarı!

Gebze'de bir at geçidin duvarlarına yazılan şiiri boya ile temizlendiği anları sosyal medyadan paylaşan Büyükşehir Belediyesi, “Eline sprey boya alan şair kesiliyor” notu ile vatandaşları esprili bir şekilde duyarlı olmaya davet etti.

Gebze Mevlana Mahallesi’nde bulunan Arif Nihat Asya alt geçidine sprey boya ile yazılan şiir, geçidin duvarlarında görsel kirliliğe sebep olunca vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan belediye ekipleri, tüm duvarı yeniden boyayarak görsel kirliliğin ortadan kaldırılmasını sağladı. Sık sık yazılar yazılarak kirletilen alt geçit teki boya anlarına ait fotoğrafları sosyal medyadan “Eline sprey boya alan şair kesiliyor” notu ile paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise esprili bir şekilde vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.