Duvarlar Resimlerle Hayat Buldu

Çayırova’yı sevince sloganı ile ilçeye değer katan hizmetler üreten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent estetiğine de önem veriyor. Çiftçi, şehrin birçok noktasında yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan trafo duvarlarına resimlerle hayat vererek güzel bir görünüm kazandırdı. İlçenin 25 noktasında bulunan elektrik trafolarına çizilen resimler arasında manzara, çizgi film karakterleri, Çanakkale Savaşının seyrini değiştiren Seyit Onbaşı ve bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrağı, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu ile Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’da yer alıyor.

Türkiye’nin yarım kalan en büyük hayali olan ve 2023 yılında yollarda olacak yerli ve milli otomobil TOGG ile ülkemizin en önemli hedeflerinden olan Aya gönderilecek astronot resminin yer aldığı duvarlarda, sokak hayvanları, su israfı ve emniyet kemerine dikkat çeken sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili slogan ve görsellerde çizildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehrin değişik noktalarında yer alan trafo duvarlarını resimlerle güzelleştirdiklerini söyledi. Geçmişimizden izler ile gelecek hedeflerimize yönelik resimlerin çizildiği trafoların şehre bambaşka bir güzellik kattığını ifade eden Çiftçi,” Duvarlara çizilen resimlerle amacımız görüntü kirliliği oluşturan duvarlara sanatsal ruh vermek, geçmişi geleceğe taşımak ve Türkiye'nin gelecek hedefleri ile ilgili çocuklarımız ve gençlerimizin hayaller kurmasını imkân sağlamak ”dedi.



























