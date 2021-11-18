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Düzce'deki Deprem Çevre İllerde De Hissedildi

- Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da da hissedildi.

Düzce'deki Deprem Çevre İllerde De Hissedildi

18 Kasım 2021 Perşembe 10:57


SAKARYA (AA) - Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da da hissedildi.

Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde vatandaşlar depremin ardından kısa süreli panik yaşadı.

Ankara Karayolu Caddesi'ndeki bankalarda çalışan personeller ve esnaf, hızla dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremi yoğun şekilde hissettiklerini, şu ana kadar kendilerine gelen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

AFAD ekiplerini yine de teyakkuza geçirdiklerini aktaran Yavuz, "Tüm hemşehrilerimize ve Düzcelilere geçmiş olsun diliyoruz." dedi.

- Sakarya

Sakarya'da da deprem kentin büyük bölümünde vatandaşlar tarafından hissedildi.

Kentte yoğun kalabalığın bulunduğu Çark Caddesi'nde dükkanlarda bulunan vatandaşlar ve esnaf, bir süre dışarıda bekledi. Vatandaşlardan bazıları, telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. Sahada yaptığımız taramalardan ve 112 Çağrı Merkezimize şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- Bolu

Bolu'da ise depremi hisseden vatandaşlar ve esnaf, bir süre dışarıda bekleyerek telefonlarla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Deprem ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk araştırmalar neticesinde herhangi bir olumsuzluk bildirimi alınmamıştır. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletir, tedbirli olunmasını rica ederim. Rabbim tekrarından korusun."



AA
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