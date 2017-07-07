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DÜZCELİLER MEHTERAN'LA COŞTU

Darıca’da devam eden 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’na dernek olarak bu yıl ilk kez katılan Düzceliler Derneği, Düzce Belediyesi Mehteran Takımı’nın verdiği konserle sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

DÜZCELİLER MEHTERAN'LA COŞTU

07 Temmuz 2017 Cuma 12:28

Program öncesi Mehteran Takımı standların olduğu alanda yürüyüş eşliğinde vatandaşları selamlarken, programın açılışını da Mehteran Takımı yaptı. Mehteran Takımı’nın ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Düzceliler Dernek Başkanı Mustafa Kır, “geceye katılan herkesi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu güzel organizasyonu düzenleyen değerli Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

TARİH İLE DOĞANIN BULUŞTUĞU ŞEHİR

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında bir gönül birlikteliği olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Düzcelileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “tarihin doğa ile buluştuğu bir cennettir Düzce. Topuk Yaylası, çağlayan şelaleleri ile efsanevi Kuş Cenneti Gölü İle, Antik Kent Konuralp Müzesi, Güzeldere Şelalesi ile, cami ve türbeleri ile, berrak ve temiz denizi ile, Akçakoca ile bu akşam Düzcedeyiz. Kaymaklı ekmek tatlısı, sarı burması, fındığı, dağ çileği ve tütün kolonyası ile Düzcedeyiz bu akşam.”

15 TEMMUZ’U UNUTTURMAYACAĞIZ

Başkan Karabacak konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları da verirken, “Türküyle, Kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle ve romanıyla biz biriz ve beraberiz, Darıca bir harman yeri, bütün ülkemizin her karış toprağında yaşayan kardeşlerimizle biriz ve beraberiz, bu güzel birlikteliği bozmak isteyenler olabilir ama biz buna fırsat vermeyeceğiz, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da istikbalimize göz diken hainler darbe girişimiyle ülkemizi bölmek istediler, 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız, o gece hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sokaklara dökülen halkımız bertaraf etmiş ve bu güzel ülkenin terör örgütlerine bırakılmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’un yıl dönümünde bütün Türkiye’de olduğu gibi bizler de Kent Meyda’nında nöbette olacağız. Buradan tüm halkımızı davet ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.Konuşmaların ardından Şair Sabri Arıkan okuduğu şiirlerle vatandaşların büyük beğenisini kazanırken Popstar Yarışmacılarından Ercan Tok verdiği konserle sahili dolduran vatandaşlara keyifli saatler yaşattı.

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