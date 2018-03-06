e-Devlet miras sorgulama!
e-Devlet miras sorgulama hizmeti vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
E-Devlet üzerinden miras sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor.E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet'in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıkran sonra arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazdıktan sonra hizmeti görebilecekler.
Daha sonra gelen pencerede miras sorgulama yapabilmek için 'Miras Bırakan T.C. Kimlik Numarası"nı yazması gerekiyor. Ardından sorgula butonuna bastıktan sonra miras sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek.