e-Devlet miras sorgulama!

E-Devlet'te Adelet Bakanlığı'nın "Veraset İlami Sorgulama" başlığı altında açılan hizmet ile miras sorgulama yapılıyor. Bu hizmet, 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.





E-Devlet üzerinden miras sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor.E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet'in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıkran sonra arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazdıktan sonra hizmeti görebilecekler.





Daha sonra gelen pencerede miras sorgulama yapabilmek için 'Miras Bırakan T.C. Kimlik Numarası"nı yazması gerekiyor. Ardından sorgula butonuna bastıktan sonra miras sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek.