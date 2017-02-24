GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

E-Devletten Müjdeli Haber

"Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi gazete'de yayımlandı.

E-Devletten Müjdeli Haber

24 Şubat 2017 Cuma 10:16


İçişleri Bakanlığının söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe konulması 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 6 Şubat'ta Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

 

ARTIK RESMİ BELGE SAYILACAK

Buna göre, 29 Eylül 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 151'inci maddesine, "Kişiler; kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri bölgelerini, güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilir. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir." fıkrası eklendi. Düzenleme ile e-Devlet kapısı üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değerde olacak.



 Kaynak:Kocaeli Gazetesi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman'ın Kaleminden.. İsmail Kahraman'ın Kaleminden..
ALLAH’A SIĞINMANIN EN GÜZEL İFADESİ: MUAVVİZETEYN SURESİ ALLAH’A SIĞINMANIN EN GÜZEL İFADESİ: MUAVVİZETEYN...
Sultan Orhan Camii'nin Tarihi Sultan Orhan Camii'nin Tarihi
Yönetim Kurulu Tepkili! Yönetim Kurulu Tepkili!
Nineye ŞOK CEZA! Nineye ŞOK CEZA!
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorlar Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorlar
Yukarı Çık

İsmail Kahraman'ın Kaleminden..
Devri Alem Belgesel Programı’ndan sosyal sorumluluk projesi olarak ‘Tarihimi Öğreniyorum, tabiatı seviyorum’...

Haberi Oku