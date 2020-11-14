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E-KPSS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği

Büyükşehir Belediyesi, 15 Kasım Pazar günü yapılacak olan EKPPS için adaylara ve refakatçilerine ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak

E-KPSS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:34

Pandemi nedeniyle ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. EKPPS’ye girecek adayların rahat bir şekilde sınav yerlerine ulaşmaları için önlemler alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli adayları ve varsa refakatçilerinin ulaşımını ücretsiz olarak sağlayacak.

 

EKPSS HAZIRLIK KURSU

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 225 kursiyere EKPSS için hazırlık kursu verdi. Kurslarda engel grubuna yönelik genel yetenek-genel kültür kapsamında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinde güncel konular işlendi. Öğrencilere konu anlatımının yanı sıra soru bankası ve deneme sınavları olmak üzere materyal temin edildi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde de salgın dönemi boyunca maske ve mesafe kuralları uygulanarak 25 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimler ilk dönemde yüz yüze yapılırken salgın döneminde online olarak gerçekleştirildi.

 

ENGELSİZ KOCAELİ TAKSİ

Öte yandan Büyükşehir sınava giren engelli vatandaşlara “Engelsiz Kocaeli Taksi” ile hizmet verecek. Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetinden faydalanmak için 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu alındıktan sonra gerekli işlemler yaptırılıyor. Evrak ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, alınacak taksi hizmeti için önceden randevu alınması gerekiyor. Ayrıca plansız gelişen talep durumlarında randevu sisteminin uygunluk durumuna göre hizmetten yararlanabilmeleri sağlanıyor. Özel donanımlı olarak hizmet veren araçlar tekerlekli sandalyeli engelli bireylerin refakatçileri ile birlikte rahatça seyahat etmelerini sağlıyor.

 

ÖSYM UYARDI

Diğer yandan Pazar günü yapılacak olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından sınava giriş belgelerine ve sınava girecekleri yerlere bakabilirler. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısında da bulunuldu.





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