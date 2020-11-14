E-KPSS İÇİN 17 EK SEFER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Engelli adayların 15 Kasım 2020 Pazar günü gireceği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (E-KPSS) 17 hatta otobüs ek seferi düzenleyecek.

ENGELLİ ULAŞIMINA UYGUN OTOBÜSLER

UlaşımPark, Pazar günü Umuttepe’de gerçekleşecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına toplam 17 hatta düzenleyeceği ek seferler ile adayların ulaşımını sağlayacak. Engelli erişimine uygun olan otobüsler ile engelli vatandaşlar engelsiz ulaşım alabilecek.

BİRÇOK NOKTADAN OTOBÜS KALKACAK

E-KPSS için saat 14.00’a kadar otobüsler Umuttepe’ye çıkacak. Bu otobüs hatları ise 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650 olarak belirlendi. 14, 435 ve 755 numaralı hatlar ise Ekstra sefer yapacak. 14 numaralı hat KOÜ A kapısından saat 08.00’da hareket ederek Sağlık Bilimleri Fakültesine ulaşımı sağlayacak. 435 numaralı hat ise saat 07.30’da KBB Gebze garajından hareket ederek Çayırova – Gebze – İzmit ve Umuttepe’ye erişecek. 755 Numaralı hat ise 07.30’da Karamürsel’den hareket ederek Gölcük – Başiskele ve Umuttepe’ye ulaşacak.





