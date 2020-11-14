banner551
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

E-KPSS İÇİN 17 EK SEFER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark 15 Kasım 2020 Pazar günü düzenlenecek E-KPSS için 17 hatta ek sefer düzenleyecek.

E-KPSS İÇİN 17 EK SEFER

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Engelli adayların 15 Kasım 2020 Pazar günü gireceği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (E-KPSS) 17 hatta otobüs ek seferi düzenleyecek.

 

ENGELLİ ULAŞIMINA UYGUN OTOBÜSLER

UlaşımPark, Pazar günü Umuttepe’de gerçekleşecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına toplam 17 hatta düzenleyeceği ek seferler ile adayların ulaşımını sağlayacak. Engelli erişimine uygun olan otobüsler ile engelli vatandaşlar engelsiz ulaşım alabilecek.

 

BİRÇOK NOKTADAN OTOBÜS KALKACAK

E-KPSS için saat 14.00’a kadar otobüsler Umuttepe’ye çıkacak. Bu otobüs hatları ise 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650 olarak belirlendi. 14, 435 ve 755 numaralı hatlar ise Ekstra sefer yapacak. 14 numaralı hat KOÜ A kapısından saat 08.00’da hareket ederek Sağlık Bilimleri Fakültesine ulaşımı sağlayacak. 435 numaralı hat ise saat 07.30’da KBB Gebze garajından hareket ederek Çayırova – Gebze – İzmit ve Umuttepe’ye erişecek. 755 Numaralı hat ise 07.30’da Karamürsel’den hareket ederek Gölcük – Başiskele ve Umuttepe’ye ulaşacak.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İSU’NUN 2020 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI İSU’NUN 2020 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Başkan Büyükakın, “42 Evler’de çözüm için engel kalmadı” Başkan Büyükakın, “42 Evler’de çözüm için...
E-KPSS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği E-KPSS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği
Dünya standartlarındaki Mezbahada durmak yok Dünya standartlarındaki Mezbahada durmak yok
Oğul Otu ve Tıbbi Nane verecek Oğul Otu ve Tıbbi Nane verecek
Üçüz Bebeklere Ziyaret Üçüz Bebeklere Ziyaret
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İSU’NUN 2020 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURULU...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2020 yılı 2. Olağan Genel Kurulu, Başkan Doç....

Haberi Oku