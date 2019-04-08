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E-Ticaret’in Devleri Sahnede!

Gebze Teknik Üniversitesi’nin en aktif topluluklarından olan IEEE Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğrenci Topluluğu, bu sene ikincisi olan E-Ticaret Zirvesi’19 etkinliğine imza attı.

E-Ticaret'in Devleri Sahnede!

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:41

Kişisel Gelişim ve Kariyer Komitesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi. GTÜ İşletme Fakültesi binasında 300 kişinin katılmıyla gerçekleşen etkinlik LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı M.Salih Yılmaz’ın sunumuyla başladı. Ardından FMCG Paneli ile E-Ticaret’in mutfağına giriş yapıldı. Panelde FMCG’nin devleri Unilever, PepsiCo ve Nestle’nin E-Ticaret Müdürleri Burcu Çakmak, Tankut Koçyıldır ve Esat Hacaloğlu, IEEE GTÜ kurucusu ve Logo Yazılım Acoount Manager Erdem Eraydın moderatörlüğünde dijitalleşme,omnichannel,alternatif kanallar konuşuldu. Ardından pazara yeni bir heyecan getiren startup kültürüyle Getir şirketinden, Getir COO Çağlar Ergin dinleyicilere deneyimlerini aktardı. Dördüncü oturumda GittiGidiyor Dijital Pazarlama Müdürü Mine Kohen sunumuyla iş hayatında yardımcı olacağını düşündüğü bazı önerilerde bulunup kendi kariyerini ve hayat hikayesini anlattı. Aynı zamanda gittigidiyorda dijital pazarlama bölümünü detaylı anlatıp pazarlama üzerinde çalışmak isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Son oturumda Hepsi Burada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan E-İhracat, satış stratejileri ve Hepsiburada’nın E-Ticaretteki yerini anlatan sunumuyla etkinlik son buldu.

Fuaye Alanı Dikkat Çekti!

26 sponsorla gerçekleşen etkinlikte fuaye alanında birçok şirket yer aldı. Yiyecek-içecekten, teknik standlara kadar yer alan standlara katılımcıların ilgisi yoğundu. Etkinliğin sonunda konuşmacılara Teşekkür Plaketi takdim edildi. Ayrıca katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

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