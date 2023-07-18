ECOFİVE Balıkçı Gemisi Denizle Buluştu

Törene Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Kocaeli Serbest Bölge Müdür V. Osman Akgül, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, NORSE yönetim kurulu Başkanı Mustafa Süngü, Yönetim Kurulu Başkan V. Jon Thorvald Havardsen, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan program, İstiklal Marşı ve Norveç Milli Marşı’nın okunmasının ardından ECOFIVE video tanıtım filmi izlenmesi ve protokol üyelerinin açılış konuşmaları ile devam etti.





Vali Seddar Yavuz burada yapmış olduğu konuşmalarında: “Çok değerli Norveçli ve ülkemizin denizcilik alanında faaliyet gösteren yatırımcıları, emektar çalışanları ve değerli konuklar, öncelikle böyle bir güzel törende sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi gönülden tebrik ediyor ve selamlıyorum.

Kocaeli’nin üreten ve Ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunan bir şehir olduğuna değinen Vali Yavuz: Kocaeli; Türkiye’nin bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon ve AR-GE merkezi olarak öne çıkmış ve ihracatımızın toplam yüzde 17’sini, ithalatımızın %25’ini gerçekleştiren, ülkemizin gururu olan şehirlerden bir tanesidir. Üreten, katkı sunan bir şehirdir. Ayrıca çok sayıda yabancı firmaya da ev sahipliği yapması vesilesiyle ortaklık kültürünü ve birlikte çalışmanın en güzel örneklerinin verildiği şehirlerden birisidir. Yabancı yatırımcıların ülkemize gelmesi, direkt yatırımlar yapması ya da Türk ortakları ile ortaklık kurmasını daima teşvik ediyoruz. Özellikle 2002’den sonra hükümetimizin politikaları ile birlikte denizcilik alanında ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu yatırımlar sayesinde şu anda gemi inşa sanayisinde önemli bir noktaya geldik. Norveç’le olduğu gibi Avrupalı dostlarımızla birlikte güzel projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. ECOFİVE, biraz önce ifade edildiği gibi son derece teknolojik donanıma sahip gemi olmakla birlikte, balıkçılık alanında da önemli hizmetler yapacağı anlaşılıyor. Bu vesileyle hem Norveçli hem de Türk ortaklara bir kez daha teşekkür ediyorum. Yatırımcıların, Kocaeli’ye gelmelerini, yatırım yapmalarını ve burada iş birliklerini geliştirmelerini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Birlikte daha çok imkan ve fırsatları bulabileceğimize de gönülden inanıyorum. Bu iş birliklerinin hem dünya barışına hem de dünya ekonomisine ciddi katkılar sunacağını da ifade etmek istiyorum. Bir kez daha NORCE Şirketler Grubu’nda çalışan her düzeydeki insanımızı tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diyen Vali Yavuz emeği geçen herkese teşekkür etti.





Konuşmaların ardından tören; Kocaeli Serbest Bölge Müdür V. Osman Akgül ve Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci günün anısına Vali Seddar Yavuz’a plaket takdim etmesi ve kurdele kesimi ile devam etti. Tören; ECOFİVE Balıkçı Gemisinin denize inişinin gerçekleşmesi ile sona erdi.