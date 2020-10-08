Eczane Çalışanları Ücretsiz Ulaşım

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden bu yana vatandaşların her alanda sosyal yardımlarla yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için yaptığı ücretsiz ulaşım hizmetine, eczacı ve eczane çalışanlarını da kattı.

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarına verilen ücretsiz ulaşım hizmetinin eczacı ve eczane çalışanlarına da verilmesini talep eden Arpacı, hasta olan vatandaşları iyileştirmek için yoğun emek harcayan sağlık çalışanlarını unutmayan Büyükakın’a teşekkür etti.

Bu kapsamda Başkan Büyükakın’ın talimatıyla eczacı ve eczane çalışanları da yıl sonuna kadar ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Eczacı ve eczane çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için Eczacılar Odası’ndan verilen kartın gösterilmesinin yeterli olacağı belirtildi.