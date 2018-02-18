Edebi Hayat Okumaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek “Edebi Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi kapsamında dağıtılan kitapları okumaya devam eden öğrenciler, 31 Martta yapılacak sınava hazırlanıyor. Okullarda oluşturulan beşer kişilik gruplar Mustafa Ruhi Şirin’e ve Sezai Karakoç’a ait kitapları okuyor. Kocaeli’nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, ortaöğretim öğrencileri Mustafa Ruhi Şirin’e ait eserleri, lise öğrencileri ise Sezai Karakoç’a ait eserleri okuyacak ve bu kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak.

KİTAP OKUMAYI ÖZENDİRİYOR

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında motive edici bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Büşra Yılmaz, geçtiğimiz yılda katıldıkları Edebi Hayat Okumaları isimli projede bu yılda iddialı olduklarının altını çizdi. Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Melek Altınbaş Mustafa Ruhi Şirin’in edebi hayatımızda yerini bulmuş önemli bir yazar olduğunu belirterek “31 Martta yapılacak sınavda güzel derecelerle okulumuza başarı kazandırmak istiyoruz” dedi. Edebi Hayat Okumaları projesiyle öğrencilerde kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması açısından önemli bir adım atıldığını ifade eden Altınbaş, Büyükşehir Belediyesine öğrencilere kitap okuma konusunda bir proje geliştirerek, kitap okumaya özendirmesi dolayısıyla teşekkür etti.

SINAV 31 MARTTA

“Edebi Hayat Okumaları” kitap okuma projesi, öğrencilere; Türkçe’yi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, güven duygusu kazandırmak, bilim ve sanat eğilimi sağlamak, milletlerin asıl kurtuluşunun kültürel zaferlerden geçtiğini kavratabilmek amacını taşıyor. “Edebi Hayat Okumaları” kitap okuma projesinin 31 Martta sınavı yapılacak.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Ortaokul öğrencileri Mustafa Ruhi Şirin’e ait, Geceleri Mızıka Çalan Kedi

Her Çocuğun Bir Yıldızı Var, Mavi Rüyalar Gören Çocuk, Dünyaya Gülen Adam, Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun kitaplardan; Lise öğrencileri Sezai Karakoç’a ait Diriliş Neslinin Amentüsü, Monna Rosa Şiirler – I, Alınyazısı Saati Şiirler, Günlük Yazılar 4 (Gün Saati), Diriliş Muştusu kitaplarından sınava tabi tutulacak. 120 sorunun sorulacağı 2 saatlik sınav sonucu başarılı olan öğrencileri, rehber öğretmenlerini ve okullarını bolca ödül bekliyor.