Edebi Hayat Okumaları’nın Sınavı 12 Haziran’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları”nda sınav heyecanı yaklaşıyor. Edebi Hayat Okumaları sınavı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Anlamlı proje, Türk Edebiyatının iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’un gençlere tanıtılmasını hedefliyor.

BİLENLERE SELAM OLSUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 100. yılı ve 2021’in UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla “Bilenlere Selam Olsun” selamıyla ‘’Edebi Hayat Okumalarının üçüncüsünü düzenledi. Geçen yıllarda gençlerden ilgi gören proje, Kocaeli’ndeki ortaokul ve lise öğrencilerini ‘Akif’in Çizgisi ve Yunus’un Sevgisi’nde’ buluşturmayı amaçlıyor.

SINAV 12 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Edebi Hayat Okumalarının sınavı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan öğrencilere, ‘’şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı’’ gibi konular sorulacak. Sonuçlar ise 18 Haziran 2021 Cuma günü açıklanacak.

AKİF VE YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİ

Ortaokul öğrencileri, vatan şairi Mehmet Akif’in; lise öğrencileri ise Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre’nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette yer alan şiirlerden sınav olacak. Ortaokul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un ‘’1-İstiklal Marşı, 2-Kocakarı İle Ömer, 3-Terlemeli Alınlar, 4-Durmayalım, 5-Ağlarım Ağlatamam, 6-Asım, 7-Birlik, 8-Çanakkale Şehitlerine, 9-Bülbül Şiiri, 10-Seyfi Baba’’ şiirlerinden sorumlu olacak. Lise öğrencileri ise, Yunus Emre’nin ‘’1-Söz Ola Kese Savaşı, 2-Aşkın Aldı Beni Benden, 3-Bir Kez Gönül Yıktın İse,4-Hak Bir Gönül Yıktın İse, 5-Kahrın Da Hoş,6-İlim İlim Bilmektir, 7-Geldi Geçti Ömrüm Benim, 8-Aşk, 9-Söyle Hayran Eyle Beni , 10-Biz Dünyadan Gider Olduk, 11-Ben Gelmedim Dava İçin, 12-Sensiz Yola Girer İsem , 13-Benden İçeri, 14-Şol Göz Ki Seni Gördü, 15-Eşidin Ey Yarenler’’ şiirlerinden sınava girecek.

ALTIN HEDİYE EDİLECEK

Dereceye giren öğrencilere altın verilecek. Ortaokul ve lise gruplarındaki öğrenciye 2 tam altın; ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25 dereceler arasındaki tüm öğrenciler ise 1 gram altın ile ödüllendirilecek.

ÖĞRETMENLER VE OKULLAR DA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Öğrencilerin yanı sıra, onları bu anlamlı projeye hazırlayan öğretmenleri de ödüllendirilecek. En yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara ‘’katılım belgesi+kitap seti+bilgisayar’’dan oluşan bir hediye seti verilecek.

















