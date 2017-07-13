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Eğitimcilere gelişim semineri

Gebze Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Okullarında görev alan eğitimciler için Bayramoğlu Basın İlan Kurumunda Dr. Faruk Öndağ tarafından “ Eğitmen Gelişim Semineri” gerçekleştirildi.

Eğitimcilere gelişim semineri

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:18

Gebze Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Okullarında görev alan eğitimciler için Bayramoğlu Basın İlan Kurumunda Dr. Faruk Öndağ tarafından “ Eğitmen Gelişim Semineri” gerçekleştirildi. Basın İlan Kurumunda gerçekleşen seminere Gebze Belediye Başkanı Adan Köşker, belediye başkan yardımcısı Sadık Albayrak, Gebze Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve Yaz Okulları eğitimcileri katıldı. Eğitim öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Gençlik hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Yaz Okullarının her yıl belli bir ivme ile ilerlediğini ifade etti. Yavaşer spora ve sporcuya verdikleri önem ve desteklerden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adanan Köşker’e teşekkür etti.


HEPİMİZİN YÜKÜ ÇOK AĞIR

Eğitimciler için düzenlenen gelişim seminerinde selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adan Köşker, her faaliyette olduğu gibi spor faaliyetlerinde de kurumlar arası çalışmanın önemine değindi. Başkan Köşker, “Bu tür faaliyetleri düzenlemeden önce birçok kez aramızda istişare ediyoruz. Daha güzel nasıl olabilir diye çalışıyoruz. Kurumlar arası iletişim bu anlamada çok önemli. Bugün burada en güzel faaliyetlerimizden biri olan Yaz Spor Okullarımızın eğitmenleri için düzenlenen gelişim seminerinde bir aradayız. Yaz Spor Okullarımız her yıl artan öğrenci sayısı ve branşlarıyla çocuklarımızın yaz aylarını dolu dolu geçirimlerini sağlıyoruz. Çocuklarımız bizlerin yarınları ve onların eğitimleri bizler için çok önemli. Kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için bizlerde Gebze Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyecilik demek sadece üst yapı çalışmaları yapmak anamalına gelmiyor artık şehirlerin yarıştığı bir dünyada sosyal belediyecilik çok önemli. Bu anlamda hepimizin yükü çok çok ağır ve daha güçlü bir Türkiye için hepimiz elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Ben şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.


FARKINDALIK OLUŞTURUN

Dr. Faruk Öndağ Yaz Spor Okullarında görev alan eğitimcilere yönelik verdiği “Eğitmen Gelişim Semineri” de farkındalığın önemine değindi. Dr. Öndağ, “ Bir insanda farkındalık oluşturmadan ona yardımcı olmasınız, sorunları da çözemezsiniz. Öncelikli olarak problemi anlamak oldukça önemli. Bu sebeple önce teşhisi doğru koymak daha sonra müdahalede bulunmak gerekli” dedi.

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