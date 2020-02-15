Tel : 0262 743 57 61

“Eğitimde Tam İsabet” vizyonuyla yola çıkan Özel Çayırova İsabet Okulunda çocuklarımızı sadece sınava değil hayata en iyi şekilde hazırlıyoruz. Teknoloji ile bütünleşmiş öğrenme ortamlarında, özgüveni yüksek, sağlam karakterli bireylerin yetiştirildiği, alanında uzman eğitim kadrosu ile etkin İngilizce eğitimi, yüksek ve akademik başarısı, sosyal ve kültürel çalışmaları ile mutlu ve donanımlı bireyler yetiştiriyoruz. 4. 5. 6. Ve 7. sınıflar için düzenleyeceğimiz ücretsiz bursluluk sınavına geçen yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir katılım bekleniyor. 22 Şubat 2020’de yapılacak olan sınava sizde başvuru yaparak %100’e varan burs imkânlarından faydalanabilirsiniz. Adres : https://isabetokullari.com.tr/ios