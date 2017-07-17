banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eğlence Engellere Takılmadı

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün engellilere yönelik aktiviteleri devam ediyor.

Eğlence Engellere Takılmadı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli bireylere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli yaş ve engel türünden oluşan bir grup önceki gün Lunapark Eğlence Merkezinde doyasıya eğlendi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal da lunaparkta eğlenen engelli çocuklara eşlik etti.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, engelli bireylerin hayata uyum ve katılımlarını arttırmak amacıyla düzenlediği faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün çeşitli yaşlardan engel çocuklardan oluşan bir grup, Kocaeli Fuarı Lunapark Eğlence Merkezinde gönüllerince eğlendiler.

SEVİNÇLERİ GÖZLERİNDEN OKUNDU

Bazı oyun gruplarına ilk defa binmenin heyecanını yaşayan engelli çocukların mutluluğu gözlerinde okundu. Destek personelleri eşliğinde alana ulaşımları sağlanan grup, ayrıca yapılan ikramlarla ağırlandı. Engelliler oyun alanlarında doyasıya eğlenirken mükemmel bir gün geçirme fırsatı buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den Plaj Futbolu Ligi Büyükşehir’den Plaj Futbolu Ligi
Gebze’ye yaya köprüsünün ihalesi yapıldı Gebze’ye yaya köprüsünün ihalesi yapıldı
Çayırova 15 Temmuz’u Andı Çayırova 15 Temmuz’u Andı
GTÜ’ de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı GTÜ’ de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
TGF: Türk Basını Her Türlü Darbenin Karşısındadır TGF: Türk Basını Her Türlü Darbenin Karşısındadır
Darıca'da Dömokrasi Nöbeti Yaptı Darıca'da Dömokrasi Nöbeti Yaptı
Yukarı Çık

banner149

Büyükşehir’den Plaj Futbolu Ligi
TFF ile düzenlenecek olan organizasyon yaza renk katacak

Haberi Oku