Eğlence Engellere Takılmadı

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün engellilere yönelik aktiviteleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli bireylere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli yaş ve engel türünden oluşan bir grup önceki gün Lunapark Eğlence Merkezinde doyasıya eğlendi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal da lunaparkta eğlenen engelli çocuklara eşlik etti.





DOYASIYA EĞLENDİLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, engelli bireylerin hayata uyum ve katılımlarını arttırmak amacıyla düzenlediği faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün çeşitli yaşlardan engel çocuklardan oluşan bir grup, Kocaeli Fuarı Lunapark Eğlence Merkezinde gönüllerince eğlendiler.



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