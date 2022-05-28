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EGM polis tayin sonuçlarını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 polis tayinlerini resmi siteden duyurdu. Açıklamaya göre 35 binden fazla polisin tayin yeri belli oldu.

EGM polis tayin sonuçlarını açıkladı

28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:38

 2022 polis tayinleri ile şark görevi ve batıya atama zamanı gelmiş polislerin atama ve yer değiştirme sonuçları, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

35 BİN POLİS ATAMASI YAPILDI
"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'nci bölgeye (16.957) personelin,

2'nci bölgeden 1'inci bölgeye (17.024) personelin,

2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

7 bin 500 polis şark görevini tamamladı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7 bin 500) civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır.

Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7 bin 688) personelden, (4 bin 928) personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2 bin 760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır. Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan (4 bin 89) personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir.

268 ŞEHİT YAKINI İSTEDİKLERİ YERLERE ATANDI
Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan (268) şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır. Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan (50) yaş ve üzeri olan (6 bin 705) personelimizin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir." denildi.
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