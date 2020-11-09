Ekim ayında siyaset dünyasında Covid-19 vakaları arttı

Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Ekim ayında koronavirüse yakalanan siyasi
isimlere odaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık tatilin ardından yeniden yasama
çalışmalarına başladı. TBMM Genel Kurulu, 27 Dönem 4 Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis
Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis'teki koronavirüs tablosunu paylaşan Şentop, Mart
ayından bu yana Meclis'te 15'i milletvekili olmak üzere 276 kişide virüs tespit edildiğini belirterek, 41
personelin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Salgının milletvekilleri ve Meclis çalışanları arasında da
yaygınlaşmasından sonra normal şartlarda haftada üç gün çalışan vekiller, kısa çalışma dönemine geçti.
TBMM’nin kısa çalışma dönemine geçmesi, Ekim ayı boyunca toplam 2 bin 188 haberde yer alarak,
kamuoyunda konuşulan siyasi gelişmeler arasında yerini aldı.
Siyasiler arasında vakalar arttı
Ay boyunca koronavirüs vaka sayılarındaki artışla beraber, siyasiler arasında testleri pozitif çıkan ve
tedaviye alınanların sayısında artış yaşanmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse
yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Soylu, eşinin ve kızının da covid-19 testlerinin
pozitif çıktığını duyurdu. Doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altında olduklarını belirten
Süleyman Soylu, bir müddet hastane ortamında süren tedavisinin ardından, doktorların da uygun görmesi
sonucu tedavisine evde devam ediyor. Testleri pozitif olan eşi ve kızının ise testlerinin negatife döndüğünü
belirten Süleyman Soylu, Ekim ayı boyunca toplam 28 bin 899 haberde yer alarak siyaset gündeminin en
çok konuşulan ismi oldu.
Koronavirüsle mücadele eden siyasi isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu oldu. İBB sözcüsü Murat Ongun sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada; “İBB Başkanımız
Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık
durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada;
yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ve yapılan test sonucunun pozitif çıkması ile tedavi
sürecinin başladığını belirtti. Ay boyunca 20 bin 176 haberde konuşulan İmamoğlu, Ekim ayı siyaset
gündeminde yer alan diğer bir isim oldu.
Testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın da, hafif
semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini belirtti. “Şu anda gayet iyiyim
hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında
bulunan Kalın, ay boyunca 7 bin 976 haberde yer aldı.
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti…
Özellikle 90’lı yılların Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan eski Başbakanlardan 73 yaşındaki
Mesut Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Geçtiğimiz yıl yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde
akciğerinde tümöre rastlanan Mesut Yılmaz’ın, Ocak 2019’da yaptırdığı operasyon sonucu kanserli tümörü
temizlenmişti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat
sonrası tedavi görüyordu. Tedavi sürecinde gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine
yenik düşerek vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz, İlahiyat Camisi’ndeki cenaze namazının ardından
toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda siyasi
ismin katıldığı törende taziyeleri Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz
kabul etti. Vefatı ile siyaset camiasını büyük bir hüzne boğan Mesut Yılmaz, ay boyunca 5 bin 985 haberde
yer aldı.