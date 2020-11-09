Ekim ayında siyaset dünyasında Covid-19 vakaları arttı

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Ekim ayının siyasi ve toplumsal gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, siyaset dünyasında koronavirüs vakalarının artması ile testi pozitif çıkan siyasi isimler gündemdeydi. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybetmesi, siyaset dünyasını ve sevenlerini üzdü. İşte MTM’nin hazırladığı medya raporunun ayrıntıları…

Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Ekim ayında koronavirüse yakalanan siyasi

isimlere odaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık tatilin ardından yeniden yasama

çalışmalarına başladı. TBMM Genel Kurulu, 27 Dönem 4 Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis

Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis'teki koronavirüs tablosunu paylaşan Şentop, Mart

ayından bu yana Meclis'te 15'i milletvekili olmak üzere 276 kişide virüs tespit edildiğini belirterek, 41

personelin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Salgının milletvekilleri ve Meclis çalışanları arasında da

yaygınlaşmasından sonra normal şartlarda haftada üç gün çalışan vekiller, kısa çalışma dönemine geçti.

TBMM’nin kısa çalışma dönemine geçmesi, Ekim ayı boyunca toplam 2 bin 188 haberde yer alarak,

kamuoyunda konuşulan siyasi gelişmeler arasında yerini aldı.

Siyasiler arasında vakalar arttı

Ay boyunca koronavirüs vaka sayılarındaki artışla beraber, siyasiler arasında testleri pozitif çıkan ve

tedaviye alınanların sayısında artış yaşanmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse

yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Soylu, eşinin ve kızının da covid-19 testlerinin

pozitif çıktığını duyurdu. Doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altında olduklarını belirten

Süleyman Soylu, bir müddet hastane ortamında süren tedavisinin ardından, doktorların da uygun görmesi

sonucu tedavisine evde devam ediyor. Testleri pozitif olan eşi ve kızının ise testlerinin negatife döndüğünü

belirten Süleyman Soylu, Ekim ayı boyunca toplam 28 bin 899 haberde yer alarak siyaset gündeminin en

çok konuşulan ismi oldu.

Koronavirüsle mücadele eden siyasi isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem

İmamoğlu oldu. İBB sözcüsü Murat Ongun sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada; “İBB Başkanımız

Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık

durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada;

yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ve yapılan test sonucunun pozitif çıkması ile tedavi

sürecinin başladığını belirtti. Ay boyunca 20 bin 176 haberde konuşulan İmamoğlu, Ekim ayı siyaset

gündeminde yer alan diğer bir isim oldu.

Testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın da, hafif

semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini belirtti. “Şu anda gayet iyiyim

hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında