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Ekim meclisi ilk oturumu tamamlandı

Gebze Belediyesi olağan Ekim ayı meclis toplantısının birinci oturumu, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

Ekim meclisi ilk oturumu tamamlandı

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:27

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yönettiği Ekim ayı meclis toplantısı birinci oturumu, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ile başladı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında İmar Komisyon Raporu Plan ve Proje Müdürlüğünün 4 ada 39 parselin Fuar, Panayır ve Festival alanları olan kısmının Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampüs alanları olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Ekim ayı birinci meclis oturumunda önerge ile gündeme alınan madde ile birlikte 20 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Köşker gündem dışı soruları cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu 16 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek.
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