Ekinci'den Gebze'de STK ziyaretleri

AK Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Av. Ufuk Ekinci, temayül ve mülakatların ardından saha çalışmalarına ağırlık verdi. Ankara’daki mülakatın ardından Gebze’ye gelen ve Gebze’deki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Av. Ufuk Ekinci, derneklerde oldukça sıcak karşılandı.

İLK ZİYARET KAISİAD’A

Ekinci, ilk ziyaretini ise kurucusu olduğu Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği ‘ne (KAISİAD) yaptı. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimiyle birlikte dernek üyeleri tarafından karşılanan Ekinci, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. KAISİAD’In kendi evi olduğunu ifade eden Ekinci, hemşerilerinden destek istedi. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve dernek üyeleri de Ekinci’ye hayırlı olsun temennisinde bulunduklarını ifade ederek her zaman yanında olduklarını ve tam destek verdiklerini söylediler.

STK’LARA GİTTİ

Ekinci, daha sonra ise Gebze’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Marmara Girişimci İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Erhan Atmaca, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Ensar Korkmaz ve Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Baytöre’yi ziyaret etti. Aday adaylığı çalışmaları ve Gebze’nin sorunları konusunda fikir alışverişinde bulunan Ekinci, diğer STK’lara da ziyaretlerini sürdürecek. Uzun yıllar AK Parti’de önemli görevlerde yer aldığını ve teşkilatların her kademesinde bulunduğunu ifade eden Ekinci, görev verilmesi halinde milletvekili olarak hizmete devam etmek istediğini söyledi.