GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekipler, Gece Yarısı Yollarda Asfalt Yama Yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gece yarısı yolların boş olmasını fırsat bilerek araç trafiğini aksatmadan yol üst yapı çalışmaları yapıyor

Ekipler, Gece Yarısı Yollarda Asfalt Yama Yapıyor

13 Şubat 2021 Cumartesi 16:13

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri iklim koşulları ve ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle yollarda oluşan bozulmaları asfalt yama yaparak gideriyor. Gece yarısı trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde asfalt yama çalışması yapan ekipler, trafiği aksatmadan yolları vatandaşlar için güvenli ve konforlu hale getiriyor.

 

TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU CADDELER

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu Alikahya Sakıp Sabancı ve Sanayi Caddeleri’nde asfalt yama çalışması yaptı. Gece yarısı, her iki caddenin bozuk olan kısımlarını kazıyarak yama asfalt yapan ekipler  çalışmalarını birkaç saatlik çalışma ile giderdi. Çalışmalarda ekipler tarafından 80 ton asfalt yama kullanıldı.

 

TRAFİĞİ AKSATMADAN

Turan Güneş Caddesi’nde de gece yarısı yağmur suyu mazgal tamiri ve asfalt yama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, gece yarısı yolların boş olmasını fırsat bilerek araç trafiğini aksatmadan yol konforunu arttırıcı çalışmalar yapıyor.











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik...
Gez Gör İle Doğayı Turladırlar Gez Gör İle Doğayı Turladırlar
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir`in İktav Ziyareti Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir`in...
Afganistan Belgeselimiz Yayınlanıyor Afganistan Belgeselimiz Yayınlanıyor
Yeni Futbol Sahasının Aydınlatma Direkleri Dikildi Yeni Futbol Sahasının Aydınlatma Direkleri Dikildi
Kocaeli İtfaiyesi Dereden Kurtardıkları Köpekleri Elleriyle Kuruladı Kocaeli İtfaiyesi Dereden Kurtardıkları Köpekleri...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme...
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı....

Haberi Oku