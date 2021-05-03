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Ekipler Tam Kapanmada Sahada

Fen işleri tam kapanmayı fırsata çeviriyor.

Ekipler Tam Kapanmada Sahada

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:55

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uygulamaya konulan tam kapanma günlerinde Gebze Belediyesi ekipleri de teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda tam kapanma günlerinde ilçenin tüm mahallelerinde bakım-onarım, ve asfalt serim çalışmalarına hız veren fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler; Köşklüöeşme Mahallesi Şehit Halil Kamış Caddesi’nde tramer kazı ve üst yapı çalışması, Ulus Mahallesi cadde ve sokaklarında sıcak asfalt serimi, Barış Mahallesi 1807 sokakta sıcak asfalt seriminin yanı sıra Gebze’nin kırsal mahallelerinde de yeni yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların tam kapanma günlerinde belirlenen program dahilinde hız kesmeden devam edeceği bilgisini paylaştı. 










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