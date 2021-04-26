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Ekmeğini İftar Vaktinde Yolcusu İle Paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark’ Güzel yürekli şoförü Arif Korkmaz, iftar vaktinde otobüsünde bulunan oruçlu yolcuyla suyunu ve ekmeğini paylaştı.

Ekmeğini İftar Vaktinde Yolcusu İle Paylaştı

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:33

 

Binlerce personeli ile vatandaşa hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iyi olduğu kadar yüreği de güzel birçok personel görev yapıyor. İzmit – Hereke (Hat-190) güzergahı hattında sefer yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark otobüs şoförü Arif Korkmaz, otobüs seyir halinde iken iftar vaktinin girmesi nedeni ile otobüsü müsait bir yere park ederek iftarlığını araçta bulunan yolcusu ile paylaştı.

 

ÖNCE NİYETLİ MİSİN DİYE SORDU

Olay Çarşamba günü İzmit – Hereke güzeergahı 190 numaralı otobüste gerçekleşti. İzmit’ten Hereke’ye doğru giderken araç Körfez ilçesine geldiğinde iftar vakti girdi. Araç içerisindeki aynasından otobüste tek yolcu olduğunu gören şoför Arif, yolcuya önce niyetli misin diye sordu. Evet cevabını alan güzel yürekli Şoför Arif, yolcuya müsait bir yerde durup yemekleri bölüşelim şeklinde karşılık verdi.

 

ŞOFÖR ARİF, EKMEĞİNİ YOLCUSU İLE PAYLAŞTI

Aracı müsait bir yere çekip dörtlüleri yaktı. Yolcunun teşekkür edip gerek yok demesine aldırış etmeyen Şoför Arif, yolcuya önce su, sonrasında ise hurma ve kendi ekmeğinin yarısını bölerek verdi. Bu nazik davranışa karşılık yolcu, teşekkür etti ve Allah razı olsun şeklinde karşılık verdi.

 

“KURUMUMUZUN VERDİĞİ İFTARİYELİĞİ PAYLAŞTIM”

İzmit-Hereke seferini gerçekleştirirken Körfez ilçesinde iftar vaktinin girdiğini ifade eden Şoför Arif, “İftar vakti girince zaten otobüste tek olan yolcumuza niyetli misin diye sordum. Yolcu niyetli olduğunu belirtti. Kendisini yanıma davet ederek kurumumuzun bize verdiği iftariyeliği paylaşmak istediğimi söyledim. Aracı müsait bir yere çektim. Oda ilk önce yok der gibi oldu ama yemeğimi onunla paylaştım” dedi.

 

“RAMAZAN, PAYLAŞMA AYIDIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark Şoförleri olarak yolcularına misafir gözüyle baktıklarını belirten Şoför Arif, “Bilindiği üzere Ramazan ayındayız. Ramazan ayı, paylaşma ayıdır. Yolcumuz bu durumdan çok memnun kaldı. Bende bu duruma kayıtsız kalamazdım. Yolcumuzla ekmeğimizi paylaştık. Eminim ki benim gibi diğer arkadaşlarımda bu davranışı gösterirdi. Tüm yolcularımız bizim için değerlidir” şeklinde konuştu.

 

GÜZEL DAVRANIŞ VATANDAŞIN TAKDİRİNİ TOPLADI

İftar vaktinde otobüs içerisindeki bu güzel dialoglar araç içi kameraları tarafından kaydedildi. İnsanın içini ısıtan bu güzel durumun sosyal medya, yerel ve ulusal basına yansıması ile Şoför Arif’e vatandaşlardan tebrik yorumları geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve ulusal basının hesaplarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, Şoför Arif’e “güzel yürekli insan, Allah kazadan beladan korusun, merhametli insan, yurdumun güzel insanı” gibi güzel yorumlarda bulundular.

 





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