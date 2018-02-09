Ekonomi Bakanı Zeybekci Kocaeli'de

Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan tesisi ziyaret eden Zeybekci, üretim hattını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Şirket yöneticilerinin sektöre yönelik sorun ve çözüm önerilerini dinleyen Zeybekci, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Ziyarete, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve kamu kurum yetkilileri de katıldı.