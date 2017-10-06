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Ekonomi Bakanlığı personel alacak

Ekonomi Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere sınavla 30 dış ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.

Ekonomi Bakanlığı personel alacak

06 Ekim 2017 Cuma 14:55

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, dış ticaret uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurları olarak, merkez ve yurt dışı kadrolarında görev yapıyor. Bu kapsamda, genel idare hizmetleri sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere giriş sınavıyla 30 dış ticaret uzman yardımcısı alınacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, bakanlığın internet sitesinden yapılacak. Başvuru süreci, 16 Ekim Pazartesi başlayacak ve 27 Ekim Cuma mesai bitiminde sona erecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav yeri, 6 Kasım'dan itibaren bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Yazılı sınav 18 Kasım Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sözlü sınavın tarihi ise yazılı sınav sonucuyla bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

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