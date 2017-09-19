Ekonomik Yatırımlar

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13.09.2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan ÖZEL , kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programıyla ilgili Resmi Gazete de yayımlanan tebliğe ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Bakanlık olarak kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarını, verdiğimiz yüzde 50 hibe uygulamasıyla desteklemeye devam ediyoruz

Kocaeli ilimizde de 2006 yılından itibaren yürütülmüş olan 10 Etap toplamında; İzmit de 16 adet, Kandıra de 15 adet, Kartepe de 9 adet, Derince da 4 adet, Dilovası da 1 adet, Karamürsel de 3 adet ve Gölcük da 1 ,Başiskele de 1 adet olmak üzere toplam 50 adet proje hayata geçirilmiştir. İlgili projelerin hibeye esas proje tutarları toplamı 37.137.581,89 TL ve ödenen hibe tutarları toplamı da 17.952.246,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı uygulamalarına yönelik KKYDP 11.Etap kapsamında ise, İlimiz İzmit İlçesinde 2 adet süt işleme tesisine makine ekipman alımı ile Piliç yetiştiriciliği tesisine biyogüvenlik uygulaması , Kandıra da 1 adet 330 başlık manda ahırı yapımı olmak üzere hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış toplam 3 adet yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır ve projeler devam etmektedir.

Söz konusu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, "www.tarim.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 90 gün süreyle devam edecek ve 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecektir.

Program kapsamında; Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

Bu Tebliğle, projelerin hibeye esas üst limitleri; Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurular 2 milyon TL, tamamlama olan başvurular 1 milyon 750 bin TL, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurular ise 1 milyon 500 bin TL üst limitini geçemeyecek. Ayrıca kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL, diğer yatırım konuları için 500 bin TL üst limitini geçmemek üzere yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Diğer yatırım konuları içerisinde, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi konuları yer alıyor.

Bu tebliğimizle beraber, kırsal alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği vererek tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Önümüzdeki günlerde Bakanlığımızca yayımlanacak Uygulama Esasları ile detayları belirlenecek olan programın tanıtımı için İl Müdürlüğümüzce eğitim ve tanıtım toplantıları yapılacaktır.