“Ekran bağımlılığı büyük tehlike”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz anne ve babaları uyardı;31 Mart yerel seçimlerinde Gebze Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk nikahını kıyan Zinnur Büyükgöz, anne ve babaları uyardı. Büyükgöz, “Madde bağımlılığı kadar tehlikeli olan ekran bağımlılığı alışkanlığına çocuklarımızı kaptırmamalıyız. ”dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk nikahını kıydı. Büyükgöz, Uzunmehmet ve Usta ailelerinin biricik evlatlarının dünya evine girdiği merasimde gençlerin nikah akitlerini gerçekleştirdi. Dünya evine giren gençler; Murat Uzunmehmet ile Büşra Usta’nın aileleri ve sevenlerinin katıldığı Lamec Oteldeki törende nikahlarını kıyan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Evlilik kurumu, toplumun temelini oluşturan en önemli kurumdur. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

ANNE VE BABALARI UYARDI

Düğün töreninde ayrıca, geçtiğimiz hafta yaşanan Necmeddin Kuyucu cinayetine dikkat çeken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye olarak bu dönemde gençlerimizin yetişmesine büyük önem göstereceğiz. Çağımızın en büyük tehlikelerinin başında ekran bağımlılığı geliyor. Uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli ve tedavisi oldukça zor. Anne babalar işlerini yaparken çocuklarının sessiz kalması için verdiği telefon ve tabletler gelişimlerini etkiliyor. Başkanlığım boyunca bu konu ile ilgili sürekli bilgilendirmeler yapacağım. Çocuğun sosyal gelişimini olumsuz etkileyen okuma konusunda yavaşlamasına ve tembelleşmesine neden olan bu alışkanlıklarla mücadele etmeliyiz.” diyerek anne ve babaları dikkatli olmaya davet etti