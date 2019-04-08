banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Ekran bağımlılığı büyük tehlike”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz anne ve babaları uyardı;31 Mart yerel seçimlerinde Gebze Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk nikahını kıyan Zinnur Büyükgöz, anne ve babaları uyardı. Büyükgöz, “Madde bağımlılığı kadar tehlikeli olan ekran bağımlılığı alışkanlığına çocuklarımızı kaptırmamalıyız. ”dedi.

'Ekran bağımlılığı büyük tehlike”

08 Nisan 2019 Pazartesi 10:10

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk nikahını kıydı. Büyükgöz, Uzunmehmet ve Usta ailelerinin biricik evlatlarının dünya evine girdiği merasimde gençlerin nikah akitlerini gerçekleştirdi. Dünya evine giren gençler; Murat Uzunmehmet ile Büşra Usta’nın aileleri ve sevenlerinin katıldığı Lamec Oteldeki törende nikahlarını kıyan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Evlilik kurumu, toplumun temelini oluşturan en önemli kurumdur. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

ANNE VE BABALARI UYARDI

 Düğün töreninde ayrıca, geçtiğimiz hafta yaşanan Necmeddin Kuyucu cinayetine dikkat çeken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye olarak bu dönemde gençlerimizin yetişmesine büyük önem göstereceğiz. Çağımızın en büyük tehlikelerinin başında ekran bağımlılığı geliyor. Uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli ve tedavisi oldukça zor. Anne babalar işlerini yaparken çocuklarının sessiz kalması için verdiği telefon ve tabletler gelişimlerini etkiliyor. Başkanlığım boyunca bu konu ile ilgili sürekli bilgilendirmeler yapacağım. Çocuğun sosyal gelişimini olumsuz etkileyen okuma konusunda yavaşlamasına ve tembelleşmesine neden olan bu alışkanlıklarla mücadele etmeliyiz.” diyerek anne ve babaları dikkatli olmaya davet etti


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık İlk Nikahı Kıydı Bıyık İlk Nikahı Kıydı
Arıkboğa başkan yardımcısı oldu! Arıkboğa başkan yardımcısı oldu!
S.O.S Veren Gemiye Ziyaret S.O.S Veren Gemiye Ziyaret
”Bir Yudum Su da İsabet’ten” Projesi ”Bir Yudum Su da İsabet’ten” Projesi
İsabet Okulları Kütüphaneler Haftası Etkinliği İsabet Okulları Kütüphaneler Haftası Etkinliği
Otoparkın Zemin Kat Çalışmaları Başlıyor Otoparkın Zemin Kat Çalışmaları Başlıyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bıyık İlk Nikahı Kıydı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldikten sonraki ilk nikahını kıyarken, gençlere ömür...

Haberi Oku