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EL BAB' ta ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT,15 YARALI

TSK'dan dan yaplan açıklamaya göre, El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece başlanan operasyonlar sonucunda stratejik öneme haiz tepeler TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildi. Fırat Kalkanı'nda 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.

EL BAB' ta ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT,15 YARALI

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:37

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki  terör hedeflerine  yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.

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