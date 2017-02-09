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El Bab'tan Yine Acı Haber Geldi

DEAŞ'ın El Bab'a düzenlediği saldırı sonucu 5 askerimiz daha şehit oldu.

El Bab'tan Yine Acı Haber Geldi

09 Şubat 2017 Perşembe 15:34

 Suriye'de sürdürülen ve dün 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatının 170’inci gününde El-Bab’daki operasyonda Türk Askeri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmada 11 asker yaralanırken, 5 asker de şehit oldu.

5 ASKER ŞEHİT, 10 ASKER YARALI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde yürüttülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün 5 askerin şehit olduğu El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bu sabah düzenlediği saldırıda 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Çatışmaların yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah DEAŞ'lı teröristler yine Türk askerlerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Ayrıntıları açıklanmayan saldırıda 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.


ATEŞ SAKARYA'YA DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un naaşı memleketine Sakarya'ya getirildi.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Akkuş’un Kaynarca ilçesine bağlı Uzakkışla Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Mahmut Akkuş’un evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans bekletilirken şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

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